Пятница, 12 Ноября 2021 12:24

АрмИнфо. В Казахстане запустили производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Об этом стало известно по итогам поездки главы правительства Аскара Мамина в Жамбылскую область, где он посетил ТОО "Амир и Д", передает Sputnik.

"В октябре на предприятии стартовало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и другое", - говорится в сообщении.

Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год.

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Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках с носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений.

В начале октября главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что применение экспресс-антиген тестов на наличие в организме человека коронавируса показало их высокую эффективность - исследования проводились в Алматы.

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Он выразил надежду на то, что этот способ тестирования вскоре будет применяться по всему Казахстану. Отметим, подобные тесты применяются в школах Москвы.

По словам Бекшина, российские коллеги применяют подобную методику, исследования показывают их высокую эффективность и малозатратность.

По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими граждан. В особенности сегодня это актуально для школ.