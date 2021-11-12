Пятница, 12 Ноября 2021 11:50

АрмИнфо. В Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертности.

Так, согласно сообщению Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в стране провели 11 431 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 309 граждан (11,4%), выздоровело 2 044 человека. При этом только за вчерашний день скончалось 70 человек.

Согласно источнику, по положению на 11:00 12 ноября фактическое лечение получает 28 625 пациентов.

Общее число случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 368 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 326 830 случаев заражения коронавирусом (14,6% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 289 900 человек (88,7%), количество летальных исходов достигло 6937 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 227 063 теста на коронавирус