Пятница, 12 Ноября 2021 11:17

АрмИнфо. Считаю недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, жизни наших граждан, их свободного и безопасного передвижения и всех других основополагающих прав. Об этом в своем телеграм- канале написал президент Армении Армен Саркисян.

<В случае любого посягательства соответствующие государственные органы и официальные лица в рамках своих предусмотренных Конституцией и законами полномочий обязаны предпринять все средства и использовать все возможности для обеспечения обороны, безопасности, территориальной целостности Республики Армения и неприкосновенности её границ>,- написал президент РА.

Ранее, Секретарь Совбеза РА сообщил о том, что азербайджанские военные 11 ноября установят КПП на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, добавив, что в ответ и армянская сторона поставит пропускные пункты, правда не уточнил, зачем на суверенной территории Армении устанавливать таможенные пункты. А сегодня премьер-министр РА оправдал данные действия азербайджанской стороны, заверив, что это их территории. Правда он также не уточнил, на основе каких документов, суверенные территории Армении перешли Азербайджану.