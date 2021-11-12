Пятница, 12 Ноября 2021 11:15

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в Париже, поздравил последнюю с переизбранием на пост.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Арменией и ЮНЕСКО на протяжении многих лет.

Мирзоян отметил, что Армения всегда прилагала максимум усилий, чтобы помочь ЮНЕСКО в выполнении ее потенциальной миссии, основанной на общих ценностях в области образования, науки и культуры. В этом контексте он подчеркнул, что кандидатура Армении в члены Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы исходит из этих стремлений повысить эффективности этих усилий.

В ходе встречи был затронут вопрос защиты армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате агрессии развязанной против Арцаха.

Глава МИД Армении подчеркнул императив осуществления превентивных мер со стороны международного сообщества в условиях умышленного уничтожения или искажения самобытности армянских историко-культурных памятников Арцаха со стороны Азербайджана, и которые являются частью всемирного культурного наследия. В этом контексте министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость реализации предложения генерального директора о направлении в регион независимой оценочной миссии ЮНЕСКО в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Отметим, что Азербайджан, несмотря на достигнутые договоренности, вот уже год препятствует отправки миссии ЮНЕСКО в регион. При этом Азербайджан активно уничтожает армянское присутствие на территориях, захваченных в результате широкомасштабной военной агрессии против Арцаха