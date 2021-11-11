Четверг, 11 Ноября 2021 18:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улие Ареша, собственные дома 125-184, 130-138 (четные) на улице Мурацана, жилые дома 13, 15 на улице Андраника, 28, 30, 32, 34 на улице Оганова, жилой дом 11/1 на улице Церенца, переулки Церенца 1, 2, улица Дживани, улица Шаумяна 8, жилые дома 6, 4, 17, 19, 23 на улице Маргаряна, жилые дома 13, 15, 17 на 1-ом переулке Фучика, дом-интернат N1 /на улице Ахтанака 2 в Ереване/, улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 в кв. “Ахтанак”, улица Ленинградяна полностью, частично квартал “Ной”, улица Вштуни и частично переулок Вштуни, улицы Х.Хачатряна, Асмика полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 228, 250, 269 на улице Норки Айгинер, ООО “Евростан уют”, “Наири Бизнес Тур”, гостиница “Наири”, центр репродуктивного здоровья “Витромед”, ООО “Гуанца риелти”, “Айги”, “Людвигович”, жилой дом 125 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улицах Сари Тага 2-6, жилые дома 76/1, 76/2 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, жилые дома 296, 302 на пр. Аршакуняца, собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 13, 18 на улице Фрунзе, жилые дома 42, 42/2, 44 на пр. Аршакуняца, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 74 на улице А.Аветисяна, жилой дом 10/6 и собственные дома на улице Вагаршяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты улицы Арабкира 19-27, собственные дома 1-43 на улице Ваагна Давтяна, абоненты улицы 35, 37, 39 и школа N151, жилые дома 13-180 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Даштаван;

10:00-14:00 частично село Зорак;

10:00-16:00 частично села Гиневет и Арарат;

10:30-16:00 частично улицы С.Акобяна, Андраника, Лусиняна и Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Хачик;

в Котайкской области:

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

10։00-16։00 село кахси, бензозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:30 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, улицы Ара Гехецика, Нор Таг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 1-11 в 1-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, Юком”, национальный парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”;

11։00–15։00 община Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Анкахутяна, Спандаряна, сельский муниципалитет, налоговая инспекция, Служба национальной безопасности, компании ''ВТБ-Армения банк'', ''Ардшинбанк“, ''Конверсбанк'', ''Юнибанк", поликлиника, старшая школа, школы № 1 и 5, прилегающие производственные абоненты и абоненты, не являющиеся жильцами, в городе Иджеван;

в Лорийской области:

11:00-15:00 село Катнарат;

в Сюникской области:

09:30-11:30 улицы Бакунца, Аршакунинера, Галстяна, Бахшяна, Гетапня, Тиграна Меца в городе Горис;

12:00-14:30 улицы Хоренаци, Карапетяна, Гусана Ашота, Комитаса в городе Горис;

15:00-17:30 жилые дома 164, 165, 166, 167, 168 на улице Мамиконяна в городе Горис.