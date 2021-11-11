Четверг, 11 Ноября 2021 17:50

АрмИнфо.Тезис <чужих детей не бывает> - это как раз та правда о том, что не бывает ни чужих детей, ни чужой земли. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в рамках выставки <Дети рисуют мир>, которая проходит в Россотрудничестве.

Как сообщает РЦНК, мероприятие организовано в рамках проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха> и нацелено на привлечение внимания мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых конфликтов. Дата выбрана не случайно: в ночь с 9 на 10 ноября исполнилась годовщина с момента подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На выставке представлено более ста работ ребят из Донбасса.

<То, что взрывается рядом, взрывается в нашем доме. Объединяя усилия, мы сможем сделать максимум, чтобы остановить военные конфликты. В XXI веке в эпоху информационных технологий и полетов в космос мы не можем решить задачу, которая тянется испокон веков. Решение конфликтов за счёт жизней наших детей - это деградация и шаг назад всего мира. И перекладывая ответственность за решение этих проблем на чужие плечи, мы тоже далеко не уйдём>, - отметила Кузнецова.

Депутат подчеркнула, что каждый должен делать то, что может. <Кто-то осветит эту проблему, кто-то поможет одному ребёнку, кто-то поможет своему родственнику, кто-то расскажет об этом на международной площадке, а кто-то будет работать над законодательством, которое в той или иной мере сможет пресечь возникновение военных конфликтов. Это общая миссия каждого человека>, - добавила зампредседателя Госдумы.

Отметим, к открытию выставки приурочено проведение круглого стола <Проблемы обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий>. В мероприятиях принимают участие также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также представители органов власти и политических партий России, Донбасса, Нагорного Карабаха, члены общественных организаций.

Ожидается, что в результате дискуссии участниками будут выработаны механизмы и практические рекомендации по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий.

Инициаторы проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха> - движение <Леди мира Донбасса> и Союз женщин Донбасса, Молодёжный дипломатический корпус новейших государств.