Четверг, 11 Ноября 2021 17:47

АрмИнфо.Наблюдается небольшая стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября на очередном заседании правительства. Вместе с тем, правительство продлило карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, до 20 июня 2022 года.

По словам Пашиняна, по количеству случаев заражения за день

отмечается небольшой спад. "Число получивших вторую дозу вакцин от

коронавируса в стране превысило 300 тыс. человек, а число получивших

первую дозу - 653 тыс", - отметил он, вновь призвав не нарушать

масочный режим и вакцинироваться. Министр здравоохранения Анаит Аванесян, в свою очередь, сообщила, что всего в Армении вакцинировались 954 тыс. человек.

Кабмин сегодня продлил карантин, введенный с 11 сентября 2020 года, до 20 июня 2022 года. Ранее - с 16 марта по 11 сентября в Армении действовал режим ЧП. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин, который дважды продлевался до 20-го декабря 2021 года.