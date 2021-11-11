Четверг, 11 Ноября 2021 14:26

АрмИнфо.Власти Армении, без процесса демаркации и делимитации границы, имеют примерное представление о границе с Азербайджаном. Об этом 11 ноября заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на брифинге после заседания правительства на просьбу журналистов указать правовые основания размещения азербайджанских таможенных постов на участке дороги Горис-Капан.

По его словам, в целом есть здравомыслие и его логика - границы, существовавшие во времена Советского Союза. "Мы исходим из этой логики". - отметил Григорян.

Секретарь Совбеза признал, что стороны не прошли процесс демаркации и делимитации границы. "Но у нас есть примерное представление об этой границе, основой которой является карта 1920-х годов. На основе этой карты мы представляем, в целом, границу между Арменией и Азербайджаном, которую мы, для еще большего уточнения, предложили, чтобы пройти процесс демаркации и делимитации границы", - сказал он.

На вопрос, каким образом будет регулирован процесс, если Армения не имеет открытых границ с Азербайджаном, следовательно граждане РА не смогут пересечь данный участок дороги, который по признанию властей является территорией Азербайджана, Армен Григорян заявил, что этот участок дороги имеет особый статус. "Из-за этого таможенные пункты, которые, возможно, будут установлены, на данный момент Азербайджан не информировал о процедуре, но логика подсказывает, что процедура может быть в виде определенной платы или чего-то еще, и заплатив, граждане РА смогут ее проехать", - заявил Секретарь совета безопасности Армении.

Вместе с тем, Григорян напомнил, что есть альтернативная дорога - Капан-Татев. "Она уже полностью построена и вчера мы заявили, что дорога открыта, и граждане могут использовать этот путь", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, означает ли сегодняшнее заявление премьера о том, что ценой переговоров стало бы согласие с "коридорной логикой", то, что вокруг этого вопроса велись переговоры и почему ранее правительство Армении не заявляло о том, что эта дорога окончательно будет передана азербайджанской стороне, Григорян заявил: "Если бы вы следили за нашим заявлениями, начиная с 9 ноября, думаю, такого вопроса не должно было возникнуть. Касательно этой части дороги, логика, которая в целом была предложена, если помните, граждане Армении использовали эту дорогу, например, для поездки из Гориса в Капан, и использование этой дороги Азербайджаном спекулировалось тем, что они тоже хотят получить дорогу в Нахиджеван, что имеет также логику коридора. Для нас это было неприемлемо, мы, естественно, посчитали приоритетом не иметь какой-либо сделки в "коридорной логике".

Коснувшись заявления Никола Пашиняна о том, что "при необходимости, Республика Армения тоже установит пункты таможенного и паспортного контроля на дороге Горис- Капан". Армен Григорян отметил, что в целом в этом состоит логика. То есть, как пояснил секретарь Совбеза, армянская сторона также установит таможенные посты для взимания таможенной пошлины с проезжающих азербайджанских машин.