Четверг, 11 Ноября 2021 14:13

АрмИнфо.Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

<10 ноября некоторые азербайджанские СМИ сообщили, что якобы произошла драка между военнослужащими Армении и Азербайджана в районе Сев лич в Сюникской области Армении и что группа армянских военнослужащих оказалась в окружении. Позднее к этой дезинформации присоединилось Министерство обороны Азербайджана, заявившее, что 60 армянских военнослужащих оказалась в окружении, и они были освобождены только при посредничестве российской стороны>, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

<Более того после действий подразделений ВС Армении, последовавших за провокацией азербайджанской стороны на территории Сев Лич, азербайджанские ВС обратились к российской стороне с просьбой разрешить ситуацию, и именно благодаря ее активной работе удалось стабилизировать ситуацию. Министерство обороны Армении подтверждает, что ситуация на территории Сев лич находится под полным контролем ВС РА>, - подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, что накануне в СМИ была растиражирована информация, что армянские ВС пресекли очередную попытку продвижения вторгшихся на территорию Армении азербайджанских военных.