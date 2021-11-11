Четверг, 11 Ноября 2021 14:11

АрмИнфо.Азербайджан будет осуществлять паспортный и пограничный контроль в отношении граждан Армении на своей территории дороги Горис-Капан. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября перед очередным заседанием правительства.

Пашинян напомнил, что еще с августа 2021 года Азербайджан начал осуществлять таможенное администрирование в отношении грузового транспорта из ИРИ. "То есть взимает таможенную пошлину на участке Эйвазли и Чайзами, проходящей по его территории, автодороги Горис-Капан", - пояснил он.

Накануне, как указал глава правительства, из Баку было получено неофициальное оповещение о том, что начиная с сегодняшнего дня, с 24:00, на участке дороги Горис- Капан Азербайджан будет осуществлять пограничный и таможенный контроль в том числе в отношении граждан и грузов из РА. "После получения оповещения было принято решение направить граждан, проезжающих через этот участок, в сторону автотрассы М2 Капан-Агвани-Татев-Алидзор-Шинуайр", - заявил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что участок Татев-Агавни данной - альтернативной дороги, который несколько десятков лет был практически непроходимым, после завершения асфальтирования был сдан в эксплуатацию на прошлой неделе. Дорога, как указал премьер, качественная, ездил по этой дороге в Капан и обратно. "Могу засвидетельствовать, что построена качественная дорога, которая требует некоторого благоустройства для проезда машин с прицепом", - заявил он, добавив, что несмотря на это, сам видел, - по дороге свободно проезжают машины с прицепом, в том числе из ИРИ.

При этом, как заверил Пашинян, время проезда из Еревана в Капан по новой дороге не только не увеличилось, но и сократилось, с учетом качества новой дороги. Помимо этого, проводятся ремонтные работы на участке Ерасх-Горис. Ведутся объёмные строительные работы на участках Татев-Лцен, Шурнух и Воротан. Несмотря на изменения логики движения транспорта, по словам премьера, села не будут отрезаны.

"Во избежание дальнейших спекуляций", Пашинян подчеркнул, что азербайджанские таможенные пункты не находятся на территории Армении. "Речь об участке Эйвазли", - пояснил он, добавив, что избежать пограничного контроля в отношении граждан РА можно было ценой "коридорной логики, что неприемлемо для армянской стороны". По его словам, Армении продолжает отрицать логику открытия коммуникаций в контексте экстерриториальности.

Премьер подчеркнул, что при необходимости, Республика Армения тоже установит пункты таможенного и паспортного контроля на дороге Горис-Капан. Он в очередной раз призвал к сдержанности, заметив, что РА "нужны крепкие нервы" для обеспечения долгосрочных стратегических целей.