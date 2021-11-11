Четверг, 11 Ноября 2021 14:10

АрмИнфо.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, в рамках их визита в Париж по случаю Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО.

Как сообщает МИД Франции, в конце этих двусторонних переговоров Ле Дриан открыл совместную встречу министров Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ, призванную продолжить обсуждения, начатые в Нью-Йорке 23 сентября.

В ходе этих встреч Жан-Ив Ле Дриан подтвердил желание Франции внести свой вклад в укрепление диалога между сторонами, способного способствовать установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа на благо народов региона. Он подчеркнул решимость Парижа продолжать активное участие в Минской группы ОБСЕ для достижения этой цели и подтвердил свою готовность продолжить контакты на политическом уровне с двумя сторонами.