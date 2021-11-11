Четверг, 11 Ноября 2021 14:08

АрмИнфо. Очень скоро, контролируемый азербайджанцами 21-километровый участок автодороги Горис-Капан превратится в путь в никуда. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава Общественного совета Армении, основатель АИМОБ Степан Сафарян.

"Если я правильно понимаю намерения Еревана, то своим ответным шагом, а именно установкой КПП на армянских участках автомобильной дороги Горис-Капан наше руководство стремится лишить какого-либо смысла появление азербайджанских КПП на контролируемых ими участках. Ни иранские, ни тем более армянские водители точно не будут проходить через 4 КПП и платить таможенные пошлины двум государствам на 21- километровом участке пути. Что начисто лишает этот участок какого-либо значения и смысла", - заметил он.

Накануне вечером в интервью Общественному телевидению секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Баку поставил в известность Ереван об установлении таможенных постов с целью реализации таможенных и пограничных процедур на участке автомобильной дороги Горис-Капан, начиная с полуночи. "Мы в свою очередь уже начали работы по установлению аналогичных таможенных пунктов. Новая дорога Капан-Татев уже готова, что означает, что у Армении есть безопасная альтернатива как для проезда автомобилей, так и перевозки грузов", - подчеркнул он.

По прогнозам Сафаряна, данная дорога постепенно просто исчезнет, что придаст абсолютную бессмысленность всем последним действиям Баку. В первую очередь благодаря завершению строительства уже сданной в эксплуатацию дороги Горис-Татев. А впоследствии появлению второго альтернативного пути - финансируемой, в том числе ЕС, автотрассы Север-Юг с тоннелями. "Понятно, что в силу сложности рельефа, по которой он проходит, сданный в эксплуатацию участок дороги Горис-Татев является далеко не лучшим и конечно временным решением. Однако, очень скоро строительство автотрассы Север-Юг закроет данную проблему окончательно и соответственно уже сегодня действия Баку потеряли любой смысл и соответственно перспективы для достижения конечного результата", - подытожил аналитик. -