Четверг, 11 Ноября 2021 14:04

АрмИнфо.Ожидать прорывов по итогам регионального визита помощника заместителя госсекретаря США Эрики Олсон 2-4 ноября в страны Закавказья, конечно, не стоит. Однако, и списывать Вашингтон со счетов, скорее всего, преждевременно.

Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

В ходе визита Олсон в Ереване состоялась ее встреча с послами США в Армении, Грузии и Азербайджане Линн Трейси, Келли Дегнан и Эрла Литценбергера, а также сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером и заместителем помощника администратора USAID по региону Европы и Евразии Александром Соколовским.

В 2020 году встречу провести не удалось из-за пандемии COVID-19. Две предыдущие встречи, в 2018 и 2019 годах, прошли в посольствах в Тбилиси и Баку соответственно. В Ереване помощник заместителя госсекретаря США также провела переговоры с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД Армении Араратом Мирзояном и вице-премьером Мгером Григоряном.

"Визит и встречи Олсон в Ереване, в целом, отражают намерения США провести инвентаризацию своих интересов в Закавказье. О чем говорят и ее ереванские встречи со всеми ключевыми фигурами американской политики на кавказском направлении. А сама Олсон отнюдь не новичок в кавказской проблематике, имея опыт дипломатической работы в Турции и Грузии. А также в других странах постсоветского пространства, в частности, в Узбекистане и Киргизии", - заметил он.

Таким образом, США, на взгляд Маркедонова, развенчивают мифы о собственном исключении из числа активных игроков на Кавказе по итогам 44-х дневной войны между Арменией и Азербайджаном за Арцах. В этом свете, последующий провал американской миссии в Афганистане, по его словам, также способствовал усилению разговоров об уходе США с Южного Кавказа.

Тем не менее, визит высокопоставленного чиновника Госдепа в регион, некоторые другие параллельные процессы с участием США, согласно российскому аналитику, свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона готовности к окончательному выходу из глобальной игры и различных региональных процессов, в частности, касающихся Закавказья и сопредельных с ним регионов.

"Ереванская сверка часов американских дипломатов стала частью действий Вашингтона в этом направлении. Необходимо отметить, что катализатором для усиления американской активности на кавказском направлении является беспокойство наблюдающимся усилением России и Турции в Евразии. И конечно, возможность активизации Ирана. Особым кейсом является беспокойство, оказавшейся в своеобразном геополитическом одиночестве, судьбой Грузии, особенно в контексте внутренних процессов в этой стране", - подытожил аналитик. -