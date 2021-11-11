Четверг, 11 Ноября 2021 13:51

АрмИнфо. В начале 90-х годов случилось невероятное – рухнула советская империя и Армения получила независимость. Уникальный исторический шанс. Предстояла гигантская и очень интересная работа по формированию рыночной экономики, гражданского общества, институтов демократии и рыночного государства и т.д. и т.п. Получится ли? Удастся ли реализовать этот исторический шанс на построение собственного современного национального государства? Степень неопределенности была очень высокой, ведь все было впервые. Исторических прецедентов подобных страновых трансформаций не было.

Но кучке деревенских «патриотов» удалось полностью сменить эту повестку дня на… идею восстановления исторической справедливости. И Армению, находящуюся на переходном этапе, абсолютно несформировавшуюся как государство, к тому же ослабленную после землетрясения, повели по пути войны.

Ключевой вопрос -- был ли этот план тщательно продуман с точки зрения принципов «реал политик» и вероятности успеха? Разумеется, нет. Фактически план был такой -- плевать что будет с Арменией, с нашей новополученной независимостью и государственностью, плевать на наше географическое положение, плевать на блокаду, плевать на отсутствие ресурсов, плевать на то, что произойдет с огромной армянской диаспорой в Азербайджане, плевать на все... Главное -- наша историческая правда...

Ну что ж, пришло время подвести итоги этой политики. Ведь критерий истины --результат. Является ли нынешнее состояние страны тем сценарием желаемого будущего, о котором граждане Армении мечтали тридцать лет назад? Очевидно, нет. Мы завершили 30-летний период нашей новейшей истории с абсолютно позорными макроэкономическими показателями, с ничего не производящей экономикой, сидящей на трансфертной игле, с 30%-ой официальной нищетой, массовой миграцией, деградацией человеческого капитала и ,наконец, военным поражением в противостоянии с Азербайджаном. Вот и весь результат. Хотели как лучше, получилось как всегда, сказал бы Черномырдин.

Таким образом, сценарий развития страны за целых 30 лет, на который были потрачены гигантские ресурсы и принесены огромные жертвы, потерпел полный крах. Страна отброшена далеко назад. Сегодня мы находимся в гораздо худшем положении, чем на старте независимости. Это является математическим доказательством того, что вся внутренняя и внешняя политика Армении за весь этот период была ошибочной. Виноваты в этом все власти Армении без исключения.

В чем была главная ошибка? Все просто -- в политике не руководствуются мечтами и благими пожеланиями. Политика – это холодный расчет и прагматизм. Но вся наша новейшая история – это пример злостного игнорирования принципов «реал политик» и в качестве такой иллюстрации может войти в учебники политологии. Уточним для лучшего понимания: «реал политик» – это политический курс, в рамках которого предпочтение отдается достижению практических целей в ущерб идеологическим и моральным соображениям. Таковы правила игры в современном мире. Но у нас, армян, другие принципы, которые можно примерно сформулировать так: пусть рушится мир, но торжествует наше армянское правосудие, наша армянская правда. Нет ответа лишь на простой вопрос: а кому нужна правда в разрушенном мире?

Несколько слов для любителей исторической справедливости. Эта идея в том или ином виде постоянно витает в воздухе, она представляется естественным фоном всего общественного дискурса в стране, а ее озвучивание воспринимается как ритуальное проявление патриотизма. Но вся проблема в том, что идея эта бессмысленная и контрпродуктивная. Бессмысленная потому, что исторической справедливости никогда в природе не существовало. Вся история человечества - это летопись исторической несправедливости. Например, все границы современной Европы -- результат исторической несправедливости. Поэтому политической задачи восстановления исторической справедливости быть не может. Однако именно эта ложная цель в том или ином виде лежит в основе внешней политики Армении. Здесь нам предстоит делать выводы. Игру в историческую справедливость могут позволить себе лишь отдельные сверхдержавы, а не страны, которых не видно на экономической карте мира.

То же самое касается проблемы геноцида. Констатируем факт – политика Армении по принуждению Турции к признанию геноцида путем организации давления со стороны третьих стран оказалась абсолютно контрпродуктивной, а точнее, потерпела полный провал. Почему? По той же причине -- она не имеет ничего общего с принципами «реал политик». Решение проблемы геноцида совершенно в другом -- геноцид будет признан Турцией не под внешним давлением, а лишь тогда, когда у самого турецкого гражданского общества созреет моральная потребность в этом. Никак не раньше. И все попытки искусственно подтолкнуть ее к этому бессмысленны, наносят вред самой Армении и являются классическим примером псевдопатриотизма и лсевдополитики. Здесь тоже надо сделать выводы.

И так во всем -- вместо поддержания прагматичного, взаимовыгодного диалога мы постоянно пытаемся поучать другие страны и правительства тому, в чем состоят их истинные интересы, как они обязаны относиться к Армении и армянской проблематике, насколько Армения должна быть важна для них и как важно наказать, осудить наших врагов, кому можно продавать оружие, а кому нет при этом ссылаясь на нашу историческую правоту и страдания и т.д. и т.п. Более худшей переговорной позиции с точки зрения «реал политик» придумать трудно.

Мы очень любим жанр бесплодных, бессмысленных и патетических воззваний к мировому сообществу. Мы постоянно требуем от него – в сотый раз осудить, разоблачить, наказать, признать и т.д. и т.п. Результат такой политики -- ноль, но это не снижает накал нашего на самом деле ложного пафоса. Пора и здесь сделать выводы. Никто не собирается жертвовать своими экономическими и прочими интересами во имя торжества нашего понимания справедливости. Должны измениться мы, а не мир, а именно привести свою внешнюю политику в соответствие со своим политическим и экономическим весом, в конце концов.

После первой карабахской войны власти Армении должны были в ежедневном режиме вести переговоры по условиям возврата оккупированных территорий -- именно это соответствовало интересам Армении. Вместо это они, наоборот, решили проводить политику по сохранению имеющегося статус-кво. Сказать, что это было грубейшим нарушением принципов «реал политик», значит, не сказать ничего. Весь мир был против нас, но мы ни к кому не прислушивались, спрятавшись за спиной России. Было совершенно очевидно, что время работает против нас. Но мы позволили себе абсолютно авантюристично заниматься неприкрытым саботажем и имитацией переговорного процесса, т.е. фактически проводили политику по "увековечиванию" конфликта под катастрофическим лозунгом «ни пяди земли врагу». Мы 25 лет занимались самообманом, утверждая, что конфликт не имеет военного решения. Результат известен.

Спрашивается, почему власти Армении так подставили свою страну и свой народ? Как можно было допустить, чтобы страна находилась в состоянии острого конфликта с двумя соседями из четырех в течение более 25 лет (!) и зависела от единственной «дороги жизни» через Грузию со всеми вытекающими отсюда многочисленными негативными последствиями? Ведь это абсолютно непозволительная «роскошь» для безопасности любой малой страны, которая чревата полной утратой суверенитета. Неужели это было результатом искреннего заблуждения? Вовсе нет. К подлинным интересам Армении такая политика не имела никакого отношения – вполне сознательно решался шкурный вопрос "увековечивания" собственной власти за счет искусственного сохранения конфликта. Расплатой за эту авантюру стали десятилетия деградации страны и в итоге проигранная война. Сейчас многочисленные «аналитики» пытаются объяснить причины поражения какими-то ошибками в военном планировании и т.д. и т.п. Это абсолютная чушь. В этой войне у нас не было шансов на победу ни при каком раскладе и ни при какой подготовке. Если бы мы подготовились лучше, просто потерь было бы больше. Нашей главной задачей было не выиграть войну, а не допустить ее. Эту задачу мы не решили.

Уместен вопрос, почему элита нации не предотвратила этот катастрофический сценарий, который вполне просматривался с самого начала конфликта? Ведь ответственность всегда лежит на элите. К сожалению, вынуждены констатировать, что армянская элита полностью провалила этот экзамен, продемонстрировав высочайший уровень лояльности насквозь коррумпированной власти. То же самое касается элиты армянской диаспоры, на глазах которой уничтожалась государственность Армении под аккомпанемент патриотических речей о защите национальных интересов, о Карабахе и т.д. Могла ли она не пассивно, а проактивно участвовать во внутриполитической жизни страны и остановить деградацию и разграбление страны? Конечно, могла -- с учетом гигантских финансовых возможностей, но… предпочла дистанцироваться и равнодушно наблюдать за происходящим, тем самым доказав, что "вековая мечта армян о независимой государственности" была мифом. Более того, традиционные политические партии диаспоры полностью скомпрометировали себя в Армении сотрудничеством с коррумпированными властями, практически обнулив свой рейтинг, и стали политическими маргиналами. Самое удивительное при этом заключается в том, что зарубежное руководство этих партий абсолютно игнорировало подобное состояние дел. Все это лишний раз подтверждает, что элита диаспоры как была, так и осталась зацикленной на антитурецкой повестке вместо того, чтобы переключиться на проармянскую. К сожалению, это продолжается до сих пор. Здесь тоже пора делать выводы.

Вернемся к реальности. Никто не идеализирует Пашиняна и нынешние власти, многочисленные недостатки которой видны невооруженным глазом. Но назовем главный плюс и главный минус. Главный плюс -- в Армении возрожден институт выборов, который был уничтожен за предыдущие двадцать лет. А это означает, что народу вернули базовое право на смену власти. Это право народу понадобится еще не раз, т.к. решив проблему легитимности, нынешняя власть не решила проблему своей эффективности.

Главный минус новой власти -- отсутствие до сих пор прямого диалога с Азербайджаном, что означает продолжение худших внешнеполитических традиций прежней власти. Но если тогда сохранение конфликта было основным инструментом сохранения власти, поэтому в диалоге не было нужды, то сейчас отсутствие прямого диалога имеет другое объяснение – мы просто привыкли, что наши проблемы решают другие. Мы всегда ошибочно полагали, что партнерство с Россией избавляет нас от необходимости прямого диалога, и это продолжается до сих пор. Это недостойная политика. Результат -- военное поражение, которого могло не быть в случае налаживания прямого диалога. Пора и здесь делать выводы.

Что касается новой оппозиции, то у нее есть один фундаментальный минус, который не позволяет вообще говорить о наличии каких-то плюсов. Она не признает итоги честно проведенных выборов. Между тем признание итогов честных выборов является одним из фундаментальных принципов демократии и необходимым, крайне важным элементом политической культуры. Это означает, что мнение народа ничего не означает для оппозиции. Поэтому все, что она сейчас говорит, тоже не должно иметь никакого значения. Налицо криминальный стиль мышления Никакого смущения в связи с этим оппозиция не испытывает по простой причине -- это продолжение их давних политических традиций. И это означает, что если такая «оппозиция» придет к власти, народ снова будет лишен права на смену власти. Народ просто должен это понимать и делать выводы.

Таким образом, нынешнее время для Армении – это время делать серьезнейшие выводы на основе анализа допущенных грубых ошибок во внутренней и внешней политике. Армения нуждается в совершенно новой политике. Безопасность любой малой страны – это отсутствие проблем с соседями. За игнорирование принципов «реал политик» мы заплатили слишком дорогую цену – тридцать потерянных лет. К сожалению, делать выводы – это то, что мы очень не любим делать, но придется.

Эдуард Нагдалян,

независимый эксперт