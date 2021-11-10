Среда, 10 Ноября 2021 20:46

АрмИнфо.Армения успешно вышла из серьезного политического кризиса, вызванного ее поражением в нагорно-карабахском конфликте, что само по себе является настоящим успехом>.

Об этом говорится в заявлении содокладчиков Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам Армении Киммо Кильюнена и Борианы Оберг по итогам визита в страну, состоявшегося с 3 по 5 ноября.

"Кризис был разрешен путем проведения досрочных выборов, организованных демократическим образом, несмотря на сильно поляризованную среду. Эта поляризация, к сожалению, присутствует в Национальном собрании и не способствует установлению истинной парламентской культуры, в которой большинство и оппозиция противостоят друг другу в конструктивной и уважительной манере, придерживаясь четко определенных и различных политических ориентаций. С другой стороны, очевидно, что институциональные балансы создаются и что существуют определенные сдержки и противовесы, такие как Защитник прав человека.

Мы можем только призвать власти Армении продолжать идти по этому пути и, при необходимости, обеспечить независимость других институтов, таких как Комиссия по предотвращению коррупции, например, придав ей конституционный статус.

Мы прекрасно понимаем, что доверие армянского населения и властей к судебной системе низкое уже несколько лет. Следовательно, если реформа судебной системы необходима, она должна быть проведена в соответствии с европейскими стандартами, в частности, в отношении принципа гарантированности пребывания судей в должности, в обстановке, где сохраняется достоинство их должности и где их добросовестность не подвергается коллективному и публичному сомнению.

Что касается ситуации со СМИ, мы осознаем, что власти Армении сталкиваются с беспрецедентным уровнем дезинформации и языком вражды со времен нагорно- карабахского конфликта. Это может объяснить их готовность ужесточить рамки свободы выражения мнений увеличением штрафов за оскорбления или криминализацией "серьезных оскорблений", как они это сделали в марте и июле соответственно. Однако, есть и другие инструменты, помимо исключительных превентивных санкций, и мы призываем власти Армении разработать комплексную средне- и долгосрочную стратегию, направленную на решение вопросов прозрачности собственности СМИ, шаткого статуса журналистов и механизмов саморегулирования, поскольку эти вопросы напрямую связаны с распространением языка вражды в секторе СМИ", - говорится в заявлении содокладчиков.

Они также подчеркнули, что их визит в приграничный город Ерасх напомнил, что в отсутствие всеобъемлющего мирного соглашения сохраняется небезопасная обстановка, и мирные жители расплачиваются за это. "Однако в сложных условиях Армения смогла продолжить движение по пути демократии, верховенства закона и прав человека, и это заслуживает одобрения", - заключили содокладчики.