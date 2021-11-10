Среда, 10 Ноября 2021 19:50

АрмИнфо.С 09.11.2021г. до 30.12.2021г. (включительно) Банк ВТБ (Армения) проводит акцию по кредитам под залог золотых изделий с наиболее выгодными условиями. Банк предоставляет возможность клиентам-физическим лицам заложить золото в 67 филиалах Банка и получить кредит в драмах РА по низкой эффективной ставке.

Клиенты могут до 30-го декабря, включительно, обратиться в филиалы Банка и получить кредит под залог золота в драмах РА по годовой номинальной процентной ставке от 8% до 13.5%, эффективная годовая процентная ставка всего- 17%-18.5%.

Срок погашения кредита -от 80-и дней до 3-х лет. Для погашения кредита заемщик может выбрать один из предложенных способов:

проценты за период до 90 дней выплачиваются сразу, при выдаче кредита, а остальная часть процентов – в конце срока кредита, вместе с основной суммой; проценты за весь срок кредита выплачиваются ежемесячно, а основная сумма кредита – в конце срока; аннуитетные платежи по графику.

Кредит выдается за считанные минуты здесь же, на месте, после оценки золота ювелиром-оценщиком. Комиссия за рассмотрение заявки и обслуживание кредита не предусмотрены. Для получения кредита запрашивается минимальный пакет документов - документ, удостоверяющий личность, и номер общественных услуг (социальная карта).

В рамках кредитов под залог золота кредит выдается в размере до 150% от оцененной стоимости золота.

Банк ВТБ (Армения) предоставляет клиентам уникальную возможность приобрести в кредит стандартизированные золотые слитки, путем оформления их в качестве залога непосредственно в момент покупки.

Напомним, что Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться также услугой выкупа ломбардных кредитов из других банков и кредитных организаций с возможностью получения суммы на 30% больше от оценочной стоимости залога. А клиентам- заемщикам кредитов под залог золотых изделий Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность периодически увеличивать сумму действующего кредита до 10%.

Более подробную информацию об условиях акции можно узнать в филиалах Банка, на официальном сайте по ссылке https://www.vtb.am/ru/promotion/shahavet-paymannerov-oskya-ireri-gravadrmamb-varkeri-akts-ia или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.