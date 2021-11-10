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АрмИнфо. Представители Управления военно-морских исследований США (Office of Naval Research - ONR) посетили сегодня Национальную академию наук РА (НАН РА). Как сообщает пресс-служба НАН, встреча была организована при поддержке Фонда науки и технологий Армении (FAST).
Участников встречи приветствовали академик-секретарь Национальной академии наук РА, член Президиума Национальной академии наук РА Артур Ишханян и руководитель проекта Global ONR Патрик Роуз.
Цель встречи - ознакомиться с инновационными идеями и проектами, узнать перспективы их финансирования в будущем. Патрик Роуз представил цели визита и рассказал армянским ученым о работе Глобальном военно-морском исследовательском центре и Международном технологическом центре Армии США (The International Science and Technology Center (ISTC).
Патрик Роуз заявил, что они готовы поддерживать <самые странные>, новаторские, ломающие традиционное мышление и стереотипы прорывные научные идеи и программы. Он пригласил молодых армянских ученых к сотрудничеству и представлению своих идей, реализация которых может показаться нереальной, но может привести к конкретным результатам в перспективе.
В ходе встречи была представлена деятельность институтов НАН РА и основные исследовательские направления. Выступили директор Института физических исследований НАН РА Арам Папоян, директор Института геологии Хачатур Меликсетян, директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян, руководитель лаборатории Института физиологии им. Орбели Армен Восканян.
Во время вопросов и ответов ученые поделились своими идеями. Участники встречи выразили уверенность, что в результате совместных мыслей, удастся наладить постоянное и эффективное сотрудничество между Управлением военно-морских исследований США и армянскими академическими НИИ.
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|СМИ: ВС Азербайджана обстреляли работающий в поле села Хачик трактор
|Посол России принял участие в церемонии открытия "Учебного центра" при Нацинституте здравоохранения им. С.Авдалбекяна
|Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши
|МО РФ: В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
|Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента
|Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана
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|Николай Подгузов: Для достижения целей декарбонизации ЕАЭС+ необходимо увеличить инвестиции в эту сферу в 2 раза
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|Спецпредставитель ЕС: Нерешенные вопросы между Ереваном и Баку должны быть урегулированы
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|Израильские оппозиционные депутаты представили законопроект об официальном признании Кнессетом Геноцида армян
|Глава МИД Армении едет в Париж
|Хулис Акар призвал Армению "воспользоваться" возможностями, предложенными президентами Турции и Азербайджана
|Парламент Нагорного Карабаха принял заявление "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь"
|Ереван: Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха, не могут стать основой для решения карабахского конфликта
|В Кремле прокомментировали перспективу встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|МИД России: Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений трехстороннего заявления
|Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Мане Геворкян освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра Армении
|В Минобороны Азербайджана возмутились визитом Аршака Карапетяна в Арцах
|В Армении за сутки подтвердился 1 121 случай заражения коронавирусом, число выздоровевших составило 2 191
|Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
|Глава МИД России провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана
|МИД Армении строго осудил обстрел азербайджанскими ВС гражданских лиц близ Шуши
|Лукашенко: Восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе
|Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления по Карабаху
|Назели Багдасарян назначена губернатором Ширакской области
|Степанакерт: Нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения
|СК Арцаха сообщил новые обстоятельства провокации ВС Азербайджана в районе Шуши
|Блок "Айастан" в ходе созванного митинга "достоинства и сопротивления" выступил с итоговым заявлением
|Кочарян: Начав процесс делимитации, Армения фактически зафиксирует анклавное состояние Арцаха в составе Азербайджана
|ONRG готов финансировать научные проекты и исследования армянских ученых в сфере технологий
|Татоян: Само присутствие азербайджанских ВС вблизи населенных пунктов Армении и Арцаха - нарушает права на жизнь, подрывает мир и безопасность
|Омбудсмен Арцаха: Необходимо положить конец азербайджанскому произволу и безнаказанности
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|Членство в ЕС приносит Польше больше выгод, чем проблем
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