Среда, 10 Ноября 2021 19:32

АрмИнфо. Представители Управления военно-морских исследований США (Office of Naval Research - ONR) посетили сегодня Национальную академию наук РА (НАН РА). Как сообщает пресс-служба НАН, встреча была организована при поддержке Фонда науки и технологий Армении (FAST).

Участников встречи приветствовали академик-секретарь Национальной академии наук РА, член Президиума Национальной академии наук РА Артур Ишханян и руководитель проекта Global ONR Патрик Роуз.

Цель встречи - ознакомиться с инновационными идеями и проектами, узнать перспективы их финансирования в будущем. Патрик Роуз представил цели визита и рассказал армянским ученым о работе Глобальном военно-морском исследовательском центре и Международном технологическом центре Армии США (The International Science and Technology Center (ISTC).

Патрик Роуз заявил, что они готовы поддерживать <самые странные>, новаторские, ломающие традиционное мышление и стереотипы прорывные научные идеи и программы. Он пригласил молодых армянских ученых к сотрудничеству и представлению своих идей, реализация которых может показаться нереальной, но может привести к конкретным результатам в перспективе.

В ходе встречи была представлена деятельность институтов НАН РА и основные исследовательские направления. Выступили директор Института физических исследований НАН РА Арам Папоян, директор Института геологии Хачатур Меликсетян, директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян, руководитель лаборатории Института физиологии им. Орбели Армен Восканян.

Во время вопросов и ответов ученые поделились своими идеями. Участники встречи выразили уверенность, что в результате совместных мыслей, удастся наладить постоянное и эффективное сотрудничество между Управлением военно-морских исследований США и армянскими академическими НИИ.