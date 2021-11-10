Среда, 10 Ноября 2021 19:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 50 на улице Налбандяна, 5 на улице Вардананца, 9-19 на улице Агаяна, 15а на пр. Саят-Нова, 56, 62а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 9/16 на улице Дзорапи, клиническая больница N3, собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша, собственные дома 130-138 (четные) и 125-184 на улице Мурацана, жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома 6-10, 71-75, 232, 121-235 на улице Арменакяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Арменакяна, ООО “Нью Скай”, здание Детского Дома в Норке, собственные дома в Норки Айгинер, собственный дом 293 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 11,13,19,21 на улице Шерами, 179, 181, 183, 185 на улице Башинджагяна, улицы 3, 6, 7, 8, 9 в кв. ‘Давташен’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова и жилой дом 42 на 2-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилой дом 42/2 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, собственные дома 8-39 на 39-ой улице Арабкира, 1-12/4 на 41-ой улице, собственные дома 11/1 на 49-ой улице Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца, жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 52/1 на пр. Аршакуняца, жилые дома 5, 7 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 53 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Гая, Акнашен, Грибоедов;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Сис и Низами;

10:00-16:00 частично села Нор Уги и Авшар; частично улица Еркатугаиннери в городе Арарат;

10:30-16:00 частично улица Манушяна, частично улица Маркса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, улицы Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:00 ООО “Овакименк”, Собственник “В.Саакян”, ООО “С.Л.Л. Газ”, воинская часть, ООО “Аиса”, собственники “А.Закари”, ''Г.Балян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Прошян;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Лорийской области:

09:30-12:00 кварталы “Сараарт”, “Энгельс”, “Баграмян”, “Санаин каяран”, улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, жилой дом 8 на улице 8 Марта в городе Алаверди; села Акнер, Ахпат и Цахкашат.