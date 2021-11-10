Среда, 10 Ноября 2021 19:26

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 10 ноября принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа, который завершает свою миссию в РА.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян высоко оценил работу Шомби Шарпа по развитию сотрудничества между Арменией и структурами ООН. Премьер подчеркнул важность оказываемой ООН помощи в преодолении последствий эпидемии коронавируса и выразил сожаление в связи с тем, что гуманитарная помощь ООН до сих пор недоступна народу Нагорного Карабаха. В контексте "Повестки устойчивого развития 2030" премьер-министр подчеркнул важность подписанного в июне 2021 года Рамочного документа о партнерстве в области устойчивого развития между ООН и Арменией на 2021-2025 годы.

Выразив благодарность за высокую оценку, Шомби Шарп отметил, что для него была большая честь служить в Армении и он покидает РА с теплыми впечатлениями. Он высоко оценил сотрудничество с правительством Армении, свидетельством которого являются совместные эффективные программы. Было подчеркнуто, что ООН будет и впредь поддерживать армянский народ и Армению, оказывать помощь в осуществлении реформ и преодолении тяжелых вызовов.

Собеседники обменялись мнениями о партнерстве Армения-ООН и повестке мира и стабильности в регионе.

Никол Пашинян пожелал Шомби Шарпу всяческих успехов в его дальнейшей деятельности, отметив, что он останется хорошим другом Армении и армянского народа.