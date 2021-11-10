Среда, 10 Ноября 2021 19:23

АрмИнфо.Государственная служба по безопасности продуктов питания (ГСБПП) опубликовала результаты лабораторных исследований пищи, подаваемой клиентам в сети пиццерий <Ташир Пицца>, где в последние дни были зафиксированы многочисленные факты пищевого отравления. Согласно представленному сообщению, в данных пунктах общественного питания в результате взятия образцов готовых продуктов и сырья были обнаружены отклонения от нормы.

В частности, ГНКО <Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг> ГСБПП выявила в мясе птицы, используемом для приготовления салата <Цезарь> золотистый стафилококк, в варённом мясе птицы - бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистый стафилококк, в листьях салата - бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу, в говяжьем фарше была обнаружена бактерия листерия моноцитогенес.

Сопоставляя полученные данные в результате лабисследований, специалисты ГСБПП приступили к проверкам и по линии продуктов, используемых в сети <Ташир Пицца>. В частности были взяты образцы для лабораторного исследования майонеза (ООО <Отец и сын Авагяны>) и куриного мяса, поставляемого из России (ООО Птицефабрика <Курников>). Результаты служба обещает обнародовать.

Напомним, что в результате пищевого отравления в сети пиццерий <Ташир Пицца> в Армении было госпитализировано свыше 170 человек. С 5 ноября все точки сети <Ташир Пицца> приостановили свою деятельность.