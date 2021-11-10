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АрмИнфо.Государственная служба по безопасности продуктов питания (ГСБПП) опубликовала результаты лабораторных исследований пищи, подаваемой клиентам в сети пиццерий <Ташир Пицца>, где в последние дни были зафиксированы многочисленные факты пищевого отравления. Согласно представленному сообщению, в данных пунктах общественного питания в результате взятия образцов готовых продуктов и сырья были обнаружены отклонения от нормы.
В частности, ГНКО <Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарных лабораторных услуг> ГСБПП выявила в мясе птицы, используемом для приготовления салата <Цезарь> золотистый стафилококк, в варённом мясе птицы - бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистый стафилококк, в листьях салата - бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу, в говяжьем фарше была обнаружена бактерия листерия моноцитогенес.
Сопоставляя полученные данные в результате лабисследований, специалисты ГСБПП приступили к проверкам и по линии продуктов, используемых в сети <Ташир Пицца>. В частности были взяты образцы для лабораторного исследования майонеза (ООО <Отец и сын Авагяны>) и куриного мяса, поставляемого из России (ООО Птицефабрика <Курников>). Результаты служба обещает обнародовать.
Напомним, что в результате пищевого отравления в сети пиццерий <Ташир Пицца> в Армении было госпитализировано свыше 170 человек. С 5 ноября все точки сети <Ташир Пицца> приостановили свою деятельность.
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|Советник главы Армавирской области назначен вице-губернатором Ереванa
|Гуманитарная помощь ООН до сих пор недоступна народу Нагорного Карабаха: Пашинян
|Золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечные бактерии: ГСБПП представила результаты лабораторных исследований в сети <Ташир Пицца>
|Макей назвал безмозглой политику ряда европейских стран, а Германия готовит новые санкции против Минска
|Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту обстрела азербайджанскими ВС трактора жителя села Хачик
|Премьер-министр Армении будет назначать уполномоченных по делам диаспоры в зарубежных странах
|Главы оборонных ведомств СНГ определились с перспективами развития военного сотрудничества на 2022 год
|Посол России: МГ ОБСЕ сохраняется, продолжает свою работу и визит в регион остается на повестке
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|В Армении 9 детей госпитализировано с признаками пищевого отравления
|Генпрокуратура Арцаха представила данные о бесчинствах ВС Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня
|Внешняя политика и дипломатия Tуркменистана
|В Aшхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Aвстрии
|За сутки в Армении подтвердилось 1 675 случаев заражения коронавирусом, скончалось 69 человек
|Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы
|СМИ: ВС Азербайджана обстреляли работающий в поле села Хачик трактор
|Посол России принял участие в церемонии открытия "Учебного центра" при Нацинституте здравоохранения им. С.Авдалбекяна
|Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши
|МО РФ: В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
|Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента
|Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана
|Жирайр Сефилян: Кремль управляет армянским народом через Пашиняна и Кочаряна
|Николай Подгузов: Для достижения целей декарбонизации ЕАЭС+ необходимо увеличить инвестиции в эту сферу в 2 раза
|Мгер Григорян принял новоназначенного постпреда ПРООН
|Спецпредставитель ЕС: Нерешенные вопросы между Ереваном и Баку должны быть урегулированы
|Делегация во главе с министром обороны РА отбыла в Москву
|В Любляне прошли армяно-словенские межмидовские политические консультации
|Прогноз: Подписание очередного документа Пашиняном, Путиным и Алиевым к очередной трагедии не приведет
|Аналитик: США привезли в Армению новые представления о своей политике на Южном Кавказе
|Израильские оппозиционные депутаты представили законопроект об официальном признании Кнессетом Геноцида армян
|Глава МИД Армении едет в Париж
|Хулис Акар призвал Армению "воспользоваться" возможностями, предложенными президентами Турции и Азербайджана
|Парламент Нагорного Карабаха принял заявление "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь"
|Ереван: Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха, не могут стать основой для решения карабахского конфликта
|В Кремле прокомментировали перспективу встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|МИД России: Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений трехстороннего заявления
|Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Мане Геворкян освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра Армении
|В Минобороны Азербайджана возмутились визитом Аршака Карапетяна в Арцах
|В Армении за сутки подтвердился 1 121 случай заражения коронавирусом, число выздоровевших составило 2 191
|Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
|Глава МИД России провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана
|МИД Армении строго осудил обстрел азербайджанскими ВС гражданских лиц близ Шуши
|Лукашенко: Восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе
|Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления по Карабаху
|Назели Багдасарян назначена губернатором Ширакской области
|Степанакерт: Нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения
|СК Арцаха сообщил новые обстоятельства провокации ВС Азербайджана в районе Шуши
|Блок "Айастан" в ходе созванного митинга "достоинства и сопротивления" выступил с итоговым заявлением
|Кочарян: Начав процесс делимитации, Армения фактически зафиксирует анклавное состояние Арцаха в составе Азербайджана
|ONRG готов финансировать научные проекты и исследования армянских ученых в сфере технологий
|Татоян: Само присутствие азербайджанских ВС вблизи населенных пунктов Армении и Арцаха - нарушает права на жизнь, подрывает мир и безопасность
|Омбудсмен Арцаха: Необходимо положить конец азербайджанскому произволу и безнаказанности
|Читать больше
|Членство в ЕС приносит Польше больше выгод, чем проблем
|Прогноз: Подписание очередного документа Пашиняном, Путиным и Алиевым к очередной трагедии не приведет
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