Среда, 10 Ноября 2021 17:11

АрмИнфо. Безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

"Безответственность, безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой сегодня. Они даже не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, реагируя ситуативно на те или иные вещи, - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о ситуации на белорусско-польской границе. - Сегодня, выведя уже 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей, не пуская их в Европу, куда они стремятся попасть… Для меня это невозможно представить. Это нарушение всяческих норм".

Журналисты попросили прокомментировать некоторые из последних заявлений с польской стороны, когда силовиков Варшавы на границе называют первой линией фронта и даже сравнивают ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война.

Владимир Макей, чтобы проиллюстрировать ситуацию, обратился к творчеству американского философа и писателя ливанского происхождения Нассима Талеба, который в одной из своих работ описывает приблизительно следующую ситуацию: "Западный политик, интервенционалист сидит у себя на подстриженной лужайке, развалившись в кресле попивает пиво, рядом лежит и смотрит на него влюбленными глазами гей-френд, и он по телефону дает указание это государство карать, это - миловать".

Владимир Макей в очередной раз отверг обвинения, что Беларусь якобы организует соответствующие миграционные потоки. "Средиземноморское направление действует, балканское направление действует. И там, как нам известно, поступают мигранты и получают необходимую защиту. А Беларусь почему-то оказалась костью в горле. Поэтому это абсолютно надуманные безответственные измышления безответственных политиков. Они только и умеют, что мазать привычным топором санкций", - заметил глава МИД.

"С Беларусью это не пройдет. Знаю, что руководители наших государств обсуждали эти вопросы. Мы найдем адекватный ответ на действительно искусственно создаваемую угрозу со стороны Североатлантического альянса на наших общих границах", - добавил Владимир Макей.

Между тем, Евросоюз намерен расширить и ужесточить санкции против Минска из-за массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова передает пресс-служба министерства.

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен понять, что его расчет не работает. Это, кстати, не исключает возможности в будущем распространения санкций и на другие сферы экономики», — сообщил министр.



Маас отметил, что Евросоюзу также необходимо вести разъяснительную работу в странах происхождения мигрантов для того, чтобы «исключить ложные обещания», которые становятся причиной оплаты мигрантами «тысяч долларов». Глава немецкого МИДа также назвал действия Лукашенко «бесчеловечными» и отметил, что никто не должен ему в них помогать, в частности странам происхождения мигрантов, транзита и тем авиакомпаниям, которые привозят их в Белоруссию. «Европейский Союз нельзя шантажировать», — резюмировал он.

Новое обострение миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии произошло, когда 8 ноября стало известно о колонне мигрантов, приближавшейся по белорусской территории к польской границе. По данным белорусского агентства БелТА, в основном в толпе беженцев находятся курды. Достигнув границы, мигранты приняли попытку преодолеть заграждения, однако польские пограничники применили слезоточивый газ.