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 Среда, 10 Ноября 2021 16:41
Наира Бадалян

Премьер-министр Армении будет назначать уполномоченных по делам диаспоры в зарубежных странах

Премьер-министр Армении будет назначать уполномоченных по делам диаспоры в зарубежных странах

АрмИнфо. В ближайшее время в зарубежных странах в качестве советников будут назначены уполномоченные по делам диаспоры Армении.  Законопроект о внесении изменений в Закон РА "О государственной службе" 10 ноября получил положительное заключение на заседании постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам.

Соответствующий проект решения был одобрен 21 октября на очередном заседании правительства РА. Согласно решению, уполномоченные по делам диаспоры будут назначены решением премьер-министра Армении по предложению Верховного комиссара по делам диаспоры в качестве общественных советников в зарубежных странах (без зарплаты и с ненормированным рабочим днем). Перед принятием решения министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян предложил убрать из проекта решения предложение о запросе агремана для уполномоченных с иностранного государства, поскольку данная процедура, по его словам, предполагает назначение послов и постоянных представителей. "Это не дипломат, а человек, работающий с общиной", - пояснил Мирзоян.

Как отметил в парламенте Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян, уполномоченные по делам диаспоры будут давать профессиональные консультации по вопросам сотрудничества Армения-Диаспора, поддержат работу, проводимую верховным уполномоченным по делам диаспоры в области сотрудничества с диаспорой.

Согласно опубликованному проекту, целью создания Института уполномоченных по делам диаспоры является развитие партнерства Армения-Диаспора, повышение эффективности работы в этой сфере, обеспечение стабильных отношений между армянскими общинами, целенаправленное задействование потенциала общины, а также сохранение армянской идентичности и репатриация в Армению. Отмечается также, что решение не потребует дополнительных финансовых ресурсов из госбюджета, поскольку они не будут служащими Армении, и будут назначаться из данной страны


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