Среда, 10 Ноября 2021 14:54

АрмИнфо."Я не погружен в деятельность Минской группы ОБСЕ, это структура, работающая в исключительном формате". Об этом посол России в Армении Сергей Копыркин заявил в интервью Первому общественному каналу РА, на уточнение почему минские посредники до сих пор не приехали в регион, как обещали еще в сентябре в Нью-Йорке.

При этом он добавил, что насколько ему известно, этот вопрос находится на повестке, и ведутся работы в этом направлении.

"Минская группа действительно работает, его состав обновлен. Новый российский посредник, который очень быстро вошел в тему, и вот на днях был назначен новый французский сопредседатель. Так, что МГ ОБСЕ сохраняется, продолжает свою работу, и визит в регион остается на повестке", - сказал Копыркин.

На уточнение ведущего, разделяет ли он утверждения премьер-министра РА, что на платформе "3+3" не должны обсуждаться вопросы, которые уже рассматриваются в других форматах, посол счел логичным тот факт, что так или иначе, нужна платформа для обсуждения вопросов, касающихся региона, в частности экономических и транспортных, что понимают и возможные участники вышеуказанного формата. "Полагаю, что и в словах премьера отражена эта позиция. Что касается деталей, путей действий, то это иной вопрос. Это вопрос, который нужно обсуждать на политическом уровне", - подытожил посол.