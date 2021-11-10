Среда, 10 Ноября 2021 14:21

АрмИнфо. Постоянная комиссия Национального собрания Армении по экономическим вопросам 10 ноября дала положительное заключение внесенному правительством законопроекту, направленному на урегулирование ситуации с услугами такси в аэропортах республики.

Как заявил заместитель министра территориального развития и инфраструктур РА Армен Симонян, в рамках поправок к закону РА "Об автомобильном транспорте" предлагается упорядочить процесс перевозки пассажиров на территории аэропорта, установить требование лицензии класса А, за которую придется платить годовую госпошлину в размере 200 тыс драмов (порядка 400 долларов США). Планируется, что в аэропортах будут функционировать только такси белого цвета с заводской топливной системой (система не должна быть переоборудована для использования газа вместо бензина), авто не старше 7 лет. На такси должен быть привычный символ такси - шашечки, а сбоку - надпись Aerotaxi.

За нарушение указанных требований, как пояснил замминистра, владельцы транспортного средства будут оштрафованы на сумму в 50 тыс драмов.

Изменения, в случае их одобрения НС, вступят в силу по истечении 6 месяцев после их принятия и официальной публикации.