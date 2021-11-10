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 Среда, 10 Ноября 2021 14:20
Марианна Мкртчян

Посол России: Достигнутые год назад трехсторонние договоренности по прекращению огня в зоне карабахского конфликта полностью себя оправдали

Посол России: Достигнутые год назад трехсторонние договоренности по прекращению огня в зоне карабахского конфликта полностью себя оправдали

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин убежден, что достигнутые год назад трехсторонние договоренности по прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, несмотря на имеющиеся сложности, полностью себя оправдали.

Подобную точку зрения дипломат выразил в интервью Первому общественному каналу РА, давая оценку договоренностям, достигнутым между лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года.

При этом он констатировал, что этому предшествовал очень сложный период, особенно если учесть, что здесь в Армении необходимо было морально пережить произошедшее, понять что произошло.

Копыркин обратил внимание, что заявление позволило совершить самое главное - остановить вооруженное столкновение, массовую гибель людей и очертить, условно сказать, дорожную карту по выходу из этой трагической и сложной ситуации. Дипломат также считает, что документ открыл перспективы для  работы в регионе по выходу из ситуации и построении достойного мира для местных стран, в первую очередь Армении.

"Конечно, происходят инциденты, в том числе и трагические. Они все получают молниеносную адекватную реакцию, в том числе с российской стороны. По каждому инциденту проводится предметное расследование, делаются выводы. Но, убежден, что в целом результат, по моей оценке, положительный", - сказал посол.

Касаясь деятельности миротворцев, он обратил внимание, что миротворческий контингент является реальным гарантом безопасности и обеспечения естественной жизни людей в Нагорном Карабахе. Дипломат считает, что деятельность миротворцев касается не только выполнения их прямых обязанностей по обеспечению безопасности  режима прекращения огня, но и содействует нормальной жизнедеятельности региона. Он также напомнил о деятельности МЧС России в регионе, которая осуществила масштабные работы от строительных до проведения разминирования территорий и восстановления инфраструктур.

"То есть я уверен, что сейчас ситуация в регионе крайне отличается от той, которая была непосредственно после завершения боевых действий. И крайне важны, создание условий для будущего мирного развития региона, трехсторонние встречи на уровне вице- премьеров трех стран и создание рабочей группы для реализации 9 пункта заявления", - убежден Копыркин.

На просьбу дать оценку провокациям ВС Азербайджана, после подписания трехстороннего заявления, которые происходят на глазах у российских миротворцев, и которые зачастую имеют трагические последствия, посол России  согласился с наличием подобных трагических инцидентов, но при этом заверил, что все они получают адекватный ответ.

Вместе с тем он считает, что на всё это необходимо смотреть с общего ракурса, какая могла бы быть альтернатива? "То, что было подписано год назад, и деятельность наших миротворцем, глубоко убежден, позволяют в целом обеспечить стабильность в регионе.  Мы не видим каких-либо крупных инцидентов, с  массовыми жертвами и пострадавшими. К сожалению, глубинные причины сложны, противоречия и проблемы, и так сказать чаянья, скопленные на протяжении десятилетий", - сказал посол, добавив, что, безусловно, произошедшее год назад, не прибавило ничего в этих чаяниях, а наоборот, и сложно ожидать полного исключения подобных трагических инцидентов в текущих реалиях.

Касаясь вторжения ВС Азербайджана на суверенные территории РА и укрепление, не желаниях покидать их, а также не выполнение Баку ряда пунктов трехстороннего заявления, в том числе по вопросу военнопленных и разблокировки транспортных коммуникаций,  что дискредитирует Москву, как посредника, посол выразил убеждение, что ситуация не так однозначна, как описывает ведущий.

"Насколько мне известно, с азербайджанской стороны также, так сказать есть стремление разрешить существующие проблемы. Да, остается вопрос, связанный с военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Но, давайте не забывать, что за этот период 105 граждан Армении были возвращены на родины и процесс продолжается. Этот вопрос в числе приоритетов руководства России и миротворцев", - сказал он, напомнив, что не так давно, благодаря усилиями генерала Рустама Мурадова, было возвращено еще пять граждан.  При этом дипломат считает, что в этой ситуации "стакан можно рассматривать как наполовину пустым, так и на половину полным".

На замечание о том, что Москва равноценно не отвечает на провокации азербайджанской стороны, дипломат задался встречным вопросом, что ведущий имеет ввиду под этой формулировкой, в чем проблема? В том контексте он еще раз подчеркнул, что все действия удостаиваются четких и практических действий, с учетом всех сложностей ситуации, дабы не загнать процесс в тупик. По его словам, а это в свою очередь несет в себе угрозу вспышки нового кровопролития, чего Москва старается избежать и найти возможности для взаимоприемлемых решений, тех задатков, которые позволят разрешить ситуации и создать более позитивные региональные тенденции для стран Южного Кавказа.


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