Среда, 10 Ноября 2021 14:18

АрмИнфо.Постоянная комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам 10 ноября одобрила поправки к законопроекту о внесении изменений в законе "О праздниках и памятных датах". Минэкономики предложило сделать нерабочим также 2 января, таким образом сократив число нерабочих дней до 4-х, вместо раннее предлагаемых 3-х дней.

Напомним, что 27 октября парламент РА принял проект изменений в законе "О праздниках и памятных датах", по которому предлагается сократить новогодние нерабочие дни до 3-х - рождественские праздники и Новый год - с 31 декабря по 1 января включительно (Новый год) и 6 января (Рождество Христово и Святое Богоявление), будут нерабочими, а 2-5 и 7 января объявляются рабочими днями.

Собрание епископальных и епархиальных лидеров Армении, состоявшееся 29 октября во главе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, выступило с призывом к Национальному Собранию республики с просьбой сохранить в новогодние и рождественские праздники нерабочие дни также 5-е января - в этот день отмечается "Чрагалуйц" (Рождественский Сочельник) и 7-е января - как день памяти усопших, "особенно, когда боль по жертвам арцахской войны еще терзает сердце нашего народа".

Представляя проект на заседании комиссии, министр экономики РА Ваан Керобян сообщил, что с первого по второе чтение в документ были внесены изменения, в частности, 2 января включено в список нерабочих дней. Таким образом, новогодние и рождественские каникулы будут нерабочими с 31 декабря по 2 января, включительно, и 6 января. Оппозиционный депутат Агван Варданян напомнил о просьбе ААЦ и предложении фракции "Айастан" добавить к трем нерабочим еще два - 2-ое и 7-ое января. В ответ глава Минэкономики заверил, что при формировании обшей позиции были учтены данные предложения.

По его словам, возглавляемое им ведомство придает важное значение государственно-частному диалогу, но после обсуждений проекта на подсовете МСП и с многочисленными ассоциациям, а также учитывая философию, заложенную в поправке к данному закону, было принято решение двигаться в этом направлении.

Коснувшись формулировки ААЦ о необходимости сохранения нерабочими также 5-е января (в этот день отмечается "Чрагалуйц" - Рождественский Сочельник и 7-е января - как день памяти усопших, "особенно, когда боль по жертвам арцахской войны еще терзает сердце нашего народа", Ваан Керобян заявил, что именно в данном контексте необходимо приложить максимум усилий, чтобы суметь преодолеть существующие проблемы. "Лучший способ почтить память наших погибших братьев - построить мощную Родину", - заявил глава Минэкономики Армении.

Напомним, что инициатор поправок - министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что в течение 6-7 нерабочих дней на новогодних праздниках люди занимаются чревоугодием, а "это не по- христиански". По мнению минэкономики, "число оплачиваемых нерабочих дней для граждан Армении превышает число оплачиваемых нерабочих дней во многих развитых и тем более развивающихся странах", что негативно влияет на экономику республики.

Экономические власти страны посчитали - дополнительные 5 рабочих дней обеспечат для ВВП Армении прирост на все 88,6 млрд драмов или на 1,5% ВВП, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов, выпуск сельхозсектора и строительства - на 3,5 млрд драмов у 2,9 млрд драмов соответственно.