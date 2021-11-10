Среда, 10 Ноября 2021 11:54

АрмИнфо.Сегодня, 9 ноября в здании МИД состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрийской Республики Михаэлем Линхартом, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.

Р.Мередов, в своем приветственном слове заявил, что Туркменистан заинтересован в дальнейшей активизации двустороннего и многостороннего взаимодействия с Австрией, по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

В ходе конструктивной беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели ключевые векторы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Отмечена значимость взаимной поддержки инициатив двух стран в рамках авторитетных международных организаций.

В данном контексте, была особо подчеркнута готовность Туркменистана и Австрии к наращиванию плодотворного сотрудничества в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выражена необходимость дальнейшей интенсификации контактов в области энергетики, транспорта, торговли, экономики, здравоохранения, образования, науки и культуры с активным участием государственных и бизнес структур двух стран.

Предложено также проведение очередного 11-ого заседания Совместной туркмено-австрийской комиссии в первом полугодии 2022 года.

Касаясь темы регионального диалога по укреплению безопасности, обеспечению стабильного роста, Министры акцентировали внимание на необходимости дальнейшей консолидации усилий международного сообщества по мирному и гуманитарному урегулированию афганского вопроса. Подчеркнута своевременность онлайн-встречи по ситуации в Афганистане, состоявшейся по инициативе австрийской стороны в конце августа текущего года.

В рамках встречи также проведена презентация инвестиционных возможностей, в которой приняли участие главы МИД двух стран, руководители соответствующих ведомств Туркменистана и представители деловых кругов Австрии.

По итогам переговоров Р.Мередов и М.Линхарт подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрийской Республики на 2022-2023 годы.