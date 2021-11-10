Среда, 10 Ноября 2021 11:32

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 10 052 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1675 граждан (16,6%), при этом выздоровело 1277 человек, скончалось - 69.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 10 ноября фактическое лечение получает 29 521 пациент.

Общее число случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1353 (0,4%). С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 324 039 случаев заражения коронавирусом (13% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 286 334 человека (88,4%), количество летальных исходов достигло 6 831 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 202 322 теста на коронавирус.