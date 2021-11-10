|Членство в ЕС приносит Польше больше выгод, чем проблем
|В Армении 9 детей госпитализировано с признаками пищевого отравления
|Генпрокуратура Арцаха представила данные о бесчинствах ВС Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня
|Внешняя политика и дипломатия Tуркменистана
|В Aшхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Aвстрии
|За сутки в Армении подтвердилось 1 675 случаев заражения коронавирусом, скончалось 69 человек
|Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы
|СМИ: ВС Азербайджана обстреляли работающий в поле села Хачик трактор
|Посол России принял участие в церемонии открытия "Учебного центра" при Нацинституте здравоохранения им. С.Авдалбекяна
|Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши
|МО РФ: В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
|Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента
|Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана
|Жирайр Сефилян: Кремль управляет армянским народом через Пашиняна и Кочаряна
|Николай Подгузов: Для достижения целей декарбонизации ЕАЭС+ необходимо увеличить инвестиции в эту сферу в 2 раза
|Мгер Григорян принял новоназначенного постпреда ПРООН
|Спецпредставитель ЕС: Нерешенные вопросы между Ереваном и Баку должны быть урегулированы
|Делегация во главе с министром обороны РА отбыла в Москву
|В Любляне прошли армяно-словенские межмидовские политические консультации
|Прогноз: Подписание очередного документа Пашиняном, Путиным и Алиевым к очередной трагедии не приведет
|Аналитик: США привезли в Армению новые представления о своей политике на Южном Кавказе
|Израильские оппозиционные депутаты представили законопроект об официальном признании Кнессетом Геноцида армян
|Глава МИД Армении едет в Париж
|Хулис Акар призвал Армению "воспользоваться" возможностями, предложенными президентами Турции и Азербайджана
|Парламент Нагорного Карабаха принял заявление "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь"
|Ереван: Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха, не могут стать основой для решения карабахского конфликта
|В Кремле прокомментировали перспективу встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|МИД России: Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений трехстороннего заявления
|Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Мане Геворкян освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра Армении
|В Минобороны Азербайджана возмутились визитом Аршака Карапетяна в Арцах
|В Армении за сутки подтвердился 1 121 случай заражения коронавирусом, число выздоровевших составило 2 191
|Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
|Глава МИД России провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана
|МИД Армении строго осудил обстрел азербайджанскими ВС гражданских лиц близ Шуши
|Лукашенко: Восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе
|Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления по Карабаху
|Назели Багдасарян назначена губернатором Ширакской области
|Степанакерт: Нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения
|СК Арцаха сообщил новые обстоятельства провокации ВС Азербайджана в районе Шуши
|Блок "Айастан" в ходе созванного митинга "достоинства и сопротивления" выступил с итоговым заявлением
|Кочарян: Начав процесс делимитации, Армения фактически зафиксирует анклавное состояние Арцаха в составе Азербайджана
|ONRG готов финансировать научные проекты и исследования армянских ученых в сфере технологий
|Татоян: Само присутствие азербайджанских ВС вблизи населенных пунктов Армении и Арцаха - нарушает права на жизнь, подрывает мир и безопасность
|Омбудсмен Арцаха: Необходимо положить конец азербайджанскому произволу и безнаказанности
|На ереванской площади Свободы стартует митинг "достоинства и сопротивления", созванный блоком "Айастан"
|Дуня Миятович: Защита прав человека и гуманитарная помощь продолжают оставаться императивом в зоне карабахского конфликта
|В оккупированном Шуши состоялась встреча высшего военного командования Азербайджана и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СНБ Арцаха: Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате огня, открытого ВС Азербайджана в окрестностях Шуши
|Экс-помощник главы КГД назначена генсеком МЧС Армении
|Командующий ЮВО: Сегодня показатель оснащенности войск округа новейшими видами вооружения достиг 71 %
|Пока из Еревана вторят об эре мира, президент Азербайджана сыпет угрозы в адрес Армении
|Своих не бросаем! Экс-глава Ширакской области назначен замминистра территориального развития и инфраструктур РА
|Пашинян опровергнул слова Эрдогана
|Армен Саркисян: Армения могла бы стать базовой страной для России
|Президент Армении о присутствии российских сил в Нагорном Карабахе и перспективах сотрудничества с НАТО
|Пашинян рассказал о тонкостях возможного сотрудничества в формате "3+3"
|Госминистр Арцаха проводит встречи в Бостоне
|Пашинян рассказал, как будет проходить делимитация и демаркация границы с Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо.На открытии 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, стартовавшей 9 ноября в Париже, состоялись выборы президента и вице-президентов, представляющих региональные группы.
Как сообщает пресс-служба постпредства РА в ЮНЕСКО, Армения была избрана вице- президентом конференции от восточноевропейской региональной группы.
Генеральная конференция - высший руководящий орган ЮНЕСКО, состоящий из представителей государств-членов ЮНЕСКО. Он собирается раз в два года, чтобы определить политику организации и основные направления работы, также несет ответственность за определение программ и бюджета ЮНЕСКО. Орган избирает членов Исполнительного совета ЮНЕСКО и назначает Генерального директора Организации каждые четыре года.
Напомним, что накануне в Париж вылетел глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он примет участие в работах Генконференции.
|Членство в ЕС приносит Польше больше выгод, чем проблем
|В Армении 9 детей госпитализировано с признаками пищевого отравления
|Генпрокуратура Арцаха представила данные о бесчинствах ВС Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня
|Внешняя политика и дипломатия Tуркменистана
|В Aшхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Aвстрии
|За сутки в Армении подтвердилось 1 675 случаев заражения коронавирусом, скончалось 69 человек
|Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы
|СМИ: ВС Азербайджана обстреляли работающий в поле села Хачик трактор
|Посол России принял участие в церемонии открытия "Учебного центра" при Нацинституте здравоохранения им. С.Авдалбекяна
|Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши
|МО РФ: В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
|Законопроект о Геноциде армян прошел первое чтение в Палате общин Британского парламента
|Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана
|Жирайр Сефилян: Кремль управляет армянским народом через Пашиняна и Кочаряна
|Николай Подгузов: Для достижения целей декарбонизации ЕАЭС+ необходимо увеличить инвестиции в эту сферу в 2 раза
|Мгер Григорян принял новоназначенного постпреда ПРООН
|Спецпредставитель ЕС: Нерешенные вопросы между Ереваном и Баку должны быть урегулированы
|Делегация во главе с министром обороны РА отбыла в Москву
|В Любляне прошли армяно-словенские межмидовские политические консультации
|Прогноз: Подписание очередного документа Пашиняном, Путиным и Алиевым к очередной трагедии не приведет
|Аналитик: США привезли в Армению новые представления о своей политике на Южном Кавказе
|Израильские оппозиционные депутаты представили законопроект об официальном признании Кнессетом Геноцида армян
|Глава МИД Армении едет в Париж
|Хулис Акар призвал Армению "воспользоваться" возможностями, предложенными президентами Турции и Азербайджана
|Парламент Нагорного Карабаха принял заявление "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь"
|Ереван: Реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против Арцаха, не могут стать основой для решения карабахского конфликта
|В Кремле прокомментировали перспективу встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|МИД России: Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений трехстороннего заявления
|Паруйр Ованнисян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Мане Геворкян освобождена от должности пресс-секретаря премьер-министра Армении
|В Минобороны Азербайджана возмутились визитом Аршака Карапетяна в Арцах
|В Армении за сутки подтвердился 1 121 случай заражения коронавирусом, число выздоровевших составило 2 191
|Российские миротворцы провели патрулирование на БТР-82А вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
|Глава МИД России провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана
|МИД Армении строго осудил обстрел азербайджанскими ВС гражданских лиц близ Шуши
|Лукашенко: Восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе
|Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления по Карабаху
|Назели Багдасарян назначена губернатором Ширакской области
|Степанакерт: Нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения
|СК Арцаха сообщил новые обстоятельства провокации ВС Азербайджана в районе Шуши
|Блок "Айастан" в ходе созванного митинга "достоинства и сопротивления" выступил с итоговым заявлением
|Кочарян: Начав процесс делимитации, Армения фактически зафиксирует анклавное состояние Арцаха в составе Азербайджана
|ONRG готов финансировать научные проекты и исследования армянских ученых в сфере технологий
|Татоян: Само присутствие азербайджанских ВС вблизи населенных пунктов Армении и Арцаха - нарушает права на жизнь, подрывает мир и безопасность
|Омбудсмен Арцаха: Необходимо положить конец азербайджанскому произволу и безнаказанности
|На ереванской площади Свободы стартует митинг "достоинства и сопротивления", созванный блоком "Айастан"
|Дуня Миятович: Защита прав человека и гуманитарная помощь продолжают оставаться императивом в зоне карабахского конфликта
|В оккупированном Шуши состоялась встреча высшего военного командования Азербайджана и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СНБ Арцаха: Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате огня, открытого ВС Азербайджана в окрестностях Шуши
|Экс-помощник главы КГД назначена генсеком МЧС Армении
|Командующий ЮВО: Сегодня показатель оснащенности войск округа новейшими видами вооружения достиг 71 %
|Пока из Еревана вторят об эре мира, президент Азербайджана сыпет угрозы в адрес Армении
|Своих не бросаем! Экс-глава Ширакской области назначен замминистра территориального развития и инфраструктур РА
|Пашинян опровергнул слова Эрдогана
|Армен Саркисян: Армения могла бы стать базовой страной для России
|Президент Армении о присутствии российских сил в Нагорном Карабахе и перспективах сотрудничества с НАТО
|Пашинян рассказал о тонкостях возможного сотрудничества в формате "3+3"
|Госминистр Арцаха проводит встречи в Бостоне
|Пашинян рассказал, как будет проходить делимитация и демаркация границы с Азербайджаном
|Читать больше
|Членство в ЕС приносит Польше больше выгод, чем проблем
|Прогноз: Подписание очередного документа Пашиняном, Путиным и Алиевым к очередной трагедии не приведет
|Аналитик: США привезли в Армению новые представления о своей политике на Южном Кавказе
|Грузинский эксперт: Геополитика ошибок не прощает, она работает по принципу play off
|Политолог: Вопрос не в том, когда и где встретятся Пашинян и Алиев, а в том какие у Армении есть ресурсы
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности