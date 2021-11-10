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 Среда, 10 Ноября 2021 11:28
Марианна Мкртчян

Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы

Армения избрана вице-президентом Генконференции ЮНЕСКО от восточноевропейской региональной группы

АрмИнфо.На открытии 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, стартовавшей 9 ноября в Париже, состоялись выборы президента и вице-президентов, представляющих региональные группы.

Как сообщает пресс-служба постпредства РА в ЮНЕСКО, Армения была избрана вице- президентом конференции от восточноевропейской региональной группы.

Генеральная конференция - высший руководящий орган ЮНЕСКО, состоящий из представителей государств-членов ЮНЕСКО. Он собирается раз в два года, чтобы определить политику организации и основные направления работы, также несет ответственность за определение программ и бюджета ЮНЕСКО. Орган избирает членов Исполнительного совета ЮНЕСКО и назначает Генерального директора Организации каждые четыре года.

Напомним, что накануне в Париж вылетел глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он примет участие в работах Генконференции. 


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