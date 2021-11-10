Среда, 10 Ноября 2021 11:28

АрмИнфо.На открытии 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, стартовавшей 9 ноября в Париже, состоялись выборы президента и вице-президентов, представляющих региональные группы.

Как сообщает пресс-служба постпредства РА в ЮНЕСКО, Армения была избрана вице- президентом конференции от восточноевропейской региональной группы.

Генеральная конференция - высший руководящий орган ЮНЕСКО, состоящий из представителей государств-членов ЮНЕСКО. Он собирается раз в два года, чтобы определить политику организации и основные направления работы, также несет ответственность за определение программ и бюджета ЮНЕСКО. Орган избирает членов Исполнительного совета ЮНЕСКО и назначает Генерального директора Организации каждые четыре года.

Напомним, что накануне в Париж вылетел глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он примет участие в работах Генконференции.