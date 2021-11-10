Среда, 10 Ноября 2021 11:25

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в торжественной церемонии открытия "Учебного центра" при Национальном институте здравоохранения им. Академика С.Авдалбекяна.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, центр запущен в рамках финансируемой Россией программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД, реализуемой при поддержке Роспотребнадзора, Фонда "СПИД-Инфосвязь", ЮНЭЙДС, министерств здравоохранения России и Армении.

В своем выступлении глава дипмиссии отметил, что благодаря данному проекту в Армении усиливается система противодействия ВИЧ/СПИД, укрепляется потенциал систем и институтов страны, обеспечивающих эпиднадзор за инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом B и C, а также совместно с ведущими российскими институтами проводятся научно-исследовательские работы и обучение специалистов.

По словам Копыркина, на реализацию проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями в Армении российской стороной, начиная с 2013 г., выделено свыше 5 млн. долл. США. Роспотребнадзор на двусторонней основе дополнительно оказал материально-техническую и иную помощь на сумму 3,5 млн долл. США.

В рамках данной инициативы Республике переданы три мобильных клиники, которые сейчас активно используются в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Россия на регулярной основе предоставляет финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении. Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, в т.ч. помощь в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19, образования, социально- экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 г. составил уже порядка 70 млн. долл. США.