Среда, 10 Ноября 2021 11:24

АрмИнфо. Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США осудило убийство армянского мирного жителя под Шуши.

"Мы осуждаем насилие, приведшее к гибели армянского мирного жителя. Мы настоятельно призываем Армению и Азербайджан активизировать взаимодействие, в том числе через сопредседателей Минской группы, для решения всех нерешенных вопросов, связанных или возникших в результате нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении Бюро по вопросам Европы и Евразии в микроблоге в Твиттер.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, 8 ноября служащий ВС Азербайджана близ Шуши у дороги Шуши-Бердзор расстрелял группу рабочих, проводивших ремонт водопровода,. Житель города Степанакерт Мартик Еремян 1998 г.р. от полученных в голову ранений погиб на месте. Геворк Мелкумян, Гагик Казарян и Армен Саркисян получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.