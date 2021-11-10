Среда, 10 Ноября 2021 11:20

АрмИнфо. В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта за 9 ноября.

"В 13.40 (мск) 8 ноября в районе ШУШИ с азербайджанской стороны осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами ведется расследование инцидента", - отмечается в сообщении МО РФ, при этом добавляется, что российскими миротворцами проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Вместе с тем констатируется, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 311,5 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 078 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.