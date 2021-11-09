Вторник, 9 Ноября 2021 23:31

АрмИнфо. Россия продолжит работу по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана. Об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин.

В частности, он отметил, что данный вопрос постоянно находится в фокусе внимания не только армянского, но и российского руководства, миротворцев. В этой связи дипломат напомнил о недавнем возвращении в Армению 5 человек.

По словам Копыркина, это один из приоритетных вопросов, и Москва продолжит этим заниматься. Посол напомнил, что Россия всегда выступала за принцип обмена <всех на всех>. <Но работаем так, как складывается ситуация. Но повторю, работа продолжается, и будет продолжаться. Я рассчитываю, что проблема будет решена>, - отметил он.

Напомним, что вот уже год Азербайджан, нарушая трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020 года и нормы международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. По неофициальным данным эта цифра гораздо больше. Азербайджан не только незаконно удерживает армянских военнопленных, но и учинил над ними постановочные судебные процессы, приговорив их к длительным тюремным срокам.