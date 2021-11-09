Вторник, 9 Ноября 2021 23:31

АрмИнфо.Кремль управляет армянским народом посредством Пашиняна и Кочаряна. Подобное мнение на площади Свободы по завершению митинга Национально- демократического полюса (переименованная партия "Сасна црер") высказал представитель, по факту руководитель движения Жирайр Сефилян.

Он выразил уверенность в том, что Кочарян выполняет приказ Кремля и мешает армянскому народу. <Было бы хорошо, если бы Кочарян прекратил заниматься общественно-политической деятельностью. Он политический труп и должен уйти с политической арены, оставив в покое наш народ>, - сказал представитель Сасна црер.

Сефилян заверил, что армянский народ не пойдет за силой, которая хочет отобрать власть, которая де-юре желает независимое государство присоединить к России, и которая примирилась с документом от 9 ноября. Он отметил, что шаг за шагом Национально-демократический полюс пытается это донести армянскому народу.

По его словам, главной краткосрочной задачей, которая стоит перед Нацдемполюсом - это уход Пашиняна и формирование временного правительства. <Мы должны следить за тем и не допустить подписания никакого нового <черного> документа>, - сказал представитель движения.

При этом он подчеркнул, что для Пашиняна будет лучше, если он сам уйдет и как можно быстрее. По словам Сефиляна, чем дольше Пашинян остается у власти - тем тяжелее ноша его вины. <Если же он сам не уйдет - народ заставит>, - подчеркнул он.