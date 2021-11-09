Вторник, 9 Ноября 2021 19:56

АрмИнфо. Для реализации национальных планов действий стран ЕАЭС и Таджикистана до 2030 года необходимо инвестировать в декарбонизацию более 550 млрд долл. США, или более 69 млрд долл. США ежегодно. Для этих целей потребуется активное участие международных институтов развития и международное финансирование.

Об этом в ходе своего выступления на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявил председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

«Другими словами, 70 млрд долл. США ежегодно — потребность евразийского региона в финансировании климатической программы. Это означает, что инвестиции, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для достижения целей декарбонизации, необходимо увеличить почти в 2 раза», — подчеркнул Николай Подгузов.

На сегодня все государства — участники ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) присоединились к Парижскому соглашению и приняли национальные планы действий по борьбе с изменением климата до 2030 года. При их выполнении общий объем выбросов стран ЕАЭС и Таджикистана в 2030 году с учетом поглощения будет на 45% ниже уровня 1990 года при прогнозируемом существенном увеличении ВВП. О цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году заявили Россия и Казахстан.

«Страны с низкими доходами на душу населения и с доходами ниже среднего справедливо увязывают достижение своих климатических целей с обеспечением международного финансирования. В случае отсутствия международного финансирования общие выбросы парниковых газов стран ЕАЭС и Таджикистана к 2030 году вырастут на 27% от уровня 2019 года», — отметил председатель Правления ЕАБР.

По его словам, для содействия достижению устойчивого экологического развития Банк планирует к 2026 году довести долю «зеленых» проектов в своем портфеле с текущих 15% до 25%.

«За период с 2017 года ЕАБР профинансировал проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на сумму более 540 млн долл. США общей установленной мощностью около 500 МВт. В 2020 году Советом Банка утверждена Программа ВИЭ на 2020–2024 годы объемом финансирования до 600 млн долл. США для реализации проектов ВИЭ мощностью 500 МВт. До 2024 года мы продолжим финансирование проектов ВИЭ и доведем размер финансирования ВИЭ до 1 млрд долл. США», — сообщил Николай Подгузов.

Только в Казахстане Банк планирует к реализации проекты, создающие 300 МВт установленной мощности ветровых и солнечных электростанций. Это уменьшит углеродный след энергетического сектора страны на 1,4–1,7% (около 1,4 млн тонн CO 2 ). При этом в Казахстане ЕАБР уже профинансировал сооружение солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Во всем мире расширяется финансирование «зеленых» проектов. Объем финансирования международных банков развития в области климата в 2020 году достиг 66 млрд долл. США. Активы под управление фондов, ориентированных на инвестиции в «зеленые» облигации, последние 3 года растут со скоростью 50% в год. В ЕАЭС, как и во всем мире, растут объемы выпуска «зеленых» облигаций. Так, осенью 2021 года ЕАБР выпустил свои дебютные «зеленые» и «социальные» облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA. И эти механизмы продолжат развиваться на пространстве ЕАЭС+.