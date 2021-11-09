Вторник, 9 Ноября 2021 18:11

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН (Программа развития ООН) в Армении Натию Нацвлишвили.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны обсудили новые направления сотрудничества, коснулись текущих вопросов по реализуемым программам. Собеседники также обменялись мнениями о реализации целей устойчивого развития, совершенствовании избирательной системы Армении и реформах государственного управления.

Постпред ПРООН выразила готовность приложить максимальные усилия для углубления сотрудничества в рамках реализуемых совместных программ.

Отметим, что Натия Нацвлишвили в августе с.г. завершила миссию постпреда ПРООН в Туркменистане.