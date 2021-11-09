Вторник, 9 Ноября 2021 17:32

АрмИнфо. "Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30-летний конфликт". Об этом специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар написал в своем микроблоге в Twitter.

"Нерешенные вопросы должны быть урегулированы, чтобы обеспечить прогресс на пути к всеобъемлющему и прочному миру для людей, будущего армянского и азербайджанского народов. Европейский союз рядом с вами и регионом", - написал спецпредставитель ЕС.

Напомним, что 9 ноября прошлого года было подписано трехстороннее заявление о прекращении кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта обострилась 27 сентября 2020 года, когда азербайджано- турецкий тандем развязал агрессию против Арцаха. 9 ноября того же года при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны должны были остановиться на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно. Однако, Азербайджан продолжает поползновения на территории Армении и Арцаха, параллельно терроризируя населения приграничных территорий