Вторник, 9 Ноября 2021 17:29

АрмИнфо.В Любляне прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Словении и Армении. Армянскую делегацию возглавил руководитель европейского департамента МИД РА Тигран Самвелян, словенскую делегацию - руководитель департамента Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Арктики МИД Словении Берта Мрак.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций также состоялись обсуждения с главой Управления по правам человека Наташей Бергель, главой Управления международных организаций Барбарой Кремжар, и главой Управления двустороннего экономического сотрудничества Роком Томсичем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-словенской двусторонней повестки, коснулись сотрудничества двух стран в международных организациях, а также стимулирования экономических связей.

Стороны обсудили вопросы, связанные с министерской встречей Восточного партнерства и предстоящем саммита, которые пройдут в Совете ЕС под председательством Словении.

Был также затронут нагорно-карабахский конфликт, и в этом контексте подчеркнута ключевая роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в достижении всеобъемлющего и долгосрочного мирного урегулирования.