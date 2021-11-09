Вторник, 9 Ноября 2021 17:27

АрмИнфо.Несколько оппозиционных депутата Израиля 9 ноября представили законопроект об официальном признании Кнессетом страны Геноцида армян и проведении 24 апреля Дня памяти.

Как сообщает Jpost, законопроект был представлен депутатами ШАС Яаковом Марги, Хаимом Битоном и Моше Арбелем, а также депутатами "Ликуды" Юлием Эдельштейном, Израэлем Кацем и Йоавом Кишом.

При этом источник напоминает, что это не первая попытка официально признать Геноцид армян в Кнессете Израиля.

В 2018 году депутат Мереца Тамар Зандберг предложила законопроект о признании резни геноцидом, но он был отменен из-за сопротивления правительства. В 2019 году ряд высокопоставленных членов Кнессета, таких как Яир Лапид и Гидеон Саар, поддержали этот шаг, но снова он не был осуществлен из-за небольшой поддержки со стороны правительства. Эксперт полагают, что это обусловлено турецко-израильскими отношениями.