Вторник, 9 Ноября 2021 15:36

АрмИнфо. "Мы хотим, чтобы мир, предложенный президентами Азербайджана и турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, было расценено Арменией как возможность и, чтобы она воспользовалась этой возможностью". Как сообщает АПА, об этом заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана.

"Мы ожидаем сохранения стабильности путем проведения совместных обсуждений с Азербайджаном, Арменией, Турцией, Грузией, Россией и Ираном", - добавил Акар, заметив, что в мире есть регионы, где существуют конфликты, проблемы.

При этом он обратил внимание, что те, кто смог найти политическое решение в связи с такими конфликтными регионами, смогли прийти к

более безопасному, более развитому состоянию.

"Это необходимо сделать. Естественно, главный вопрос здесь - это понимание Армении. Если они поймут это и окажут необходимую поддержку, предпримут шаги, они получат значительное развитие как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения благополучия. В этом аспекте есть потребности и Азербайджана. Речь идет о "Зангезурском коридоре". Эта коммуникация никому не вредит, это нужно поддержать. Такие шаги ведут к благополучию", - заверил Акар, только о каком понимании с армянской стороны идет речь, когда азербайджанские военные в упор расстреливают армянских мирных жителей в Нагорном Карабахе не пояснил.

Министр также отметил, что этим может воспользоваться не только Азербайджан, но и другие страны.

Он также коснулся так называемой Шушинской декларации и отметил, что она расширяет, углубляет тему искренних отношений между двумя странами:

"Шушинская декларация-это документ, отражающий мысли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также перспективы, которые они видят для наших стран, нации. Мы расширяем сферу военных учений, обмена опытом и помощи Азербайджану, продолжаем работать в этом направлении".

Он также коснулся совместного турецко-российский Центр мониторинга: "Задачи этого центра ясны. Прилагаются усилия для того, чтобы центр работал в определенных рамках. Наша цель там - обеспечить непрерывность прекращения огня, принести стабильность в регион.С большим удовольствием наблюдаем, как предпринимаются важные шаги к стабильности".