Вторник, 9 Ноября 2021 15:34

АрмИнфо.Парламент Арцаха на созванном внеочередном заседании единогласно принял заявление НС "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь".

Засеадние началось с минуты молчания в память о павших во всех Арцахскоих войнах сынов армянского народа.

Глава парламента Артур Товмасян, в ходе своего обращения парламента осудил очередной провокационный и преступный акт азербайджанской стороны, направленный против мирного населения.

Затем, парламент единогласно принял заявление НС Республики Арцах "О неотчуждаемом праве народа Арцаха на свободную и независимую жизнь" - единственный вопрос, который стоял на повестке сегодняшнего парламента.

В принятом заявлении, в частности говорится: <Осенью 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и международных террористических группировок, игнорируя основополагающие принципы международного права, осуществил агрессию в отношении Республики Арцах и в результате 44-дневной войны оккупировал большую часть территории республики.

Вследствие насильственного выселения населения Арцаха со своей исторической родины тысячи семей лишились родины и дома, уничтожены и осквернены сотни национально- культурных и христианских памятников.

Год назад, 9 ноября, при посредничестве президента Российской Федерации прекращено кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Тем не менее, по нашему глубокому убеждению, угроза физической безопасности народа Арцаха может быть предотвращена, и между живущими в регионе народами может быть установлен продолжительный мир только в случае восстановления территориальной целостности Республики Арцах, возвращения пленных наших соотечественников и вынужденных переселенцев в родные места, урегулирования конфликта на основе права народов на самоопределение.

Призываем международное сообщество в лице стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпринять неотложные шаги для возобновления переговорного процесса с участием властей Арцаха и обеспечения всеобъемлющего решения проблемы.

Обращаясь к памяти всех жертв, отдавших свою жизнь за Родину, и констатируя законность и соответствие провозглашению суверенитета Арцаха и последовавших за ним процессов международным и внутригосударственным правовым нормам, Национальное Собрание Республики Арцах, как высший представительский орган, подтверждает взятые на себя в 1988 году обязательства по сохранению свободного и независимого Арцаха и решимость народа Республики Арцах в деле защиты своего права свободно жить и созидать на родной земле".