Вторник, 9 Ноября 2021 15:33

АрмИнфо. С целью остановить агрессию против Арцаха и его народа, развязанную Азербайджаном 27 сентября 2020 года, при непосредственном участии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, 9 ноября при посредничестве президента РФ было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, на основе которого в Нагорном Карабахе были размещены российские миротворческие силы .

Об этом говорится в заявлении МИД Армении по случаю годовщины трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"Сегодня мы вновь склоняем головы перед отважными армянами, не пощадившими свои жизни во имя армянского народа, его права жить и строить свое будущее, не позволив агрессорам осуществить свое намерение - полное изгнание армян из Арцаха.

44-дневная война, сопровождавшаяся крупномасштабными нарушениями Азербайджаном международного гуманитарного права и прав человека, преднамеренным нападением на гражданские инфраструктуры и памятники культуры, с применением запрещенных видов оружия и другими военными преступлениями, привела к тысячам жертв и десяткам тысяч раненых, перемещенных лиц и разрушениям. В результате войны ряд районов Арцаха подверглись этнической чистке, а население стало жертвой военных преступлений и массовых зверств, совершенных Азербайджаном. В частности, в результате войны 40 тысяч человек были лишены жилья и имущества, разрушены более 17 тысяч гражданских объектов и инфраструктуры, сотни гражданских лиц были убиты или ранены, а судьба многих до сих пор остается неизвестной", - напомнил в МИД Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве также констатировали, что Армения и Арцах последовательно выполнили положения трехстороннего заявления. Меж тем, вооруженные силы Азербайджана спустя всего лишь месяц после подписания трехстороннего заявления, вопреки обязательствам оставаться на позициях, занимаемых на момент подписания, вторглись в села Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Арцаха, убив и пленив армянских военнослужащих. Более того, после вывода армянских войск из указанных в документе районов, азербайджанская сторона ответила проникновением и продолжающейся незаконной дислокацией своих вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения", - подчеркнули в МИД РА.

В тоже время Ереван указал на то, что Азербайджан до сих пор не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, удерживая многочисленных

армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является грубым нарушением не только трехстороннего заявления, но и международного гуманитарного права.

При этом в армянском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что нарушения азербайджанскими вооруженными силами режима прекращения огня, предусмотренного трехсторонним заявлением, носят регулярный характер и сопровождаются не только нанесением ударов по позициям Вооруженных сил Армении, Армии обороны Арцаха, но также по мирным поселениям и мирным жителям, что приводит к человеческим и материальным потерям.

"Преднамеренно искажая и произвольно трактуя положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020г. и 11 января 2021г. о разблокировании инфраструктур в регионе, Азербайджан муссирует идею так называемого "коридора" и угрожает применением силы, что не только противоречит букве и духу указанных заявлений, но и направлено на подрыв усилий по снижению напряженности в регионе.

Проводимая высшим руководством Азербайджана политика армянофобии, этнические чистки на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана в результате применения силы, уничтожение и осквернение армянского историко-культурного наследия, а также препятствование доступу международных гуманитарных организаций в Арцах свидетельствуют о том, что гарантирование права армянства Арцаха на безопасную и достойную жизнь на родной земле невозможно под юрисдикцией или контролем Азербайджана", - добавили в МИД Армении.

Вместе с тем официальный Ереван убежден, что реалии, сформировавшиеся в результате применения Азербайджаном силы против

Арцаха и его народа, не могут стать основой для решения нагорно-карабахского конфликта.

"Утверждения Азербайджана о том, что в результате войны на международной арене больше не существует не только нагорно-карабахского конфликта, но и Нагорного Карабаха, также являются нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку именно в трехстороннем заявлении Нагорный Карабах представлен как территориальная единица.

Только полная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, срочное урегулирование гуманитарных проблем, имеющих первостепенное значение, в первую очередь, безоговорочное возвращение всех военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, раскрытие судьбы без вести пропавших и расследование случаев насильственных исчезновений, защита армянского культурного и религиозного наследия, полноценное восстановление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта могут создать предпосылки для обеспечения длительного мира и стабильности в регионе.

Всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта возможно только посредством мирных переговоров под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что предполагает уточнение статуса Арцаха и обеспечение безопасного возвращения перемещенных арцахских армян в свои поселения на всей территории Арцаха и реализацию права народа Арцаха жить свободно и достойно на своей родине на основе равноправия и права народов на самоопределение.

Армения подтверждает свою готовность приложить практические усилия для разрядки ситуации в регионе, пошагового преодоления атмосферы вражды, открытия эры стабильности и мирного развития в регионе. В то же время для эффективности процесса необходимо, чтобы Азербайджан также занял конструктивную позицию, отказавшись от своей политики армянофобии, агрессивной риторики и действий", - подытожили в МИД Армении