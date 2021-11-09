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АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян освобождена от занимаемой должности. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября.
Как сообщила Геворкян на своей странице в соцсети Facebook, она освобождена от должности по собственному заявлению. Она поблагодарила премьер-министра, аппарат правительства за совместную работу. "Период исполнения мною обязанностей пресс- секретаря премьер-министра был полон трудностей, выпавших на долю Армении. Несмотря ни на что, я старалась оставаться верной ценностям, которые легли в основу революции 2018 года. Приношу свои извинения всем тем, чьи надежды не оправдала на этой должности. Благодарю также журналистов за плодотворное сотрудничество", - написала она.
Манэ Геворкян была назначена пресс-секретарем премьер-министра 2 марта 2020 года. Должность оставалась вакантной с 9 января текущего года - после того, как Владимир Карапетян был освобожден от этой должности. Она окончила отделение политологии факультета международных отношений ЕГУ. Училась также в школе дипломатии и права Флетчера при университете Тафтса. До назначения Геворкян работала в Центре по исследованию и обучению агробизнесу (ICARE), исследователь (2008 - 2009 гг.), помощником депутата НС Армении, экс-министра ИД Вардана Оскняна (2012-2016 гг.), в 2009 - 2017 гг. - генеральный продюсер онлайн-телекомпании "СивилНет", фонд "Сивилитас", в 2017- 2020 гг. - координатор по связям с международными СМИ гуманитарной инициативы "Аврора", фонд IDeA.
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|В оккупированном Шуши состоялась встреча высшего военного командования Азербайджана и Турции
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|Пашинян рассказал о тонкостях возможного сотрудничества в формате "3+3"
|Госминистр Арцаха проводит встречи в Бостоне
|Пашинян рассказал, как будет проходить делимитация и демаркация границы с Азербайджаном
|Пашинян о митинге оппозиции, создании следственной комиссии и трехсторонней встрече лидеров Армении, Азербайджана и России 9 ноября
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|Оппозиционный депутат дал оценку заявлению Никола Пашиняна по части армейского строительства
|Пашинян заявил о нарушении положений трехстороннего заявления со стороны Баку
|Армянские военные прибыли в Казань на совместное учение ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
|Беременная женщина скончалась от COVID-19: Глава Минздрава
|В Армении от коронавируса в общей сложности скончалось 6700 человек
|Парламент Турции обсудит вопрос продления мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане
|Минобороны Армении сообщило о смерти военнослужащего-срочника из-за нарушения правил обращения с оружием
|Кремль: Планируется проведение трехсторонней встречи лидеров Армении, России, Азербайджана
|Неизвестные похитили находящуюся под высоким напряжением контактную сеть
|Известно имя нового председателя Совета попечителей ЕГУ
|Давид Чалоян стал серебряным призером чемпионата мира по боксу
|МЧС Армении и МККК подписали план действий на 2021-2022 годы в области гражданской обороны
|США выделили $ 500 тысяч на гуманитарное разминирование в зоне карабахского конфликта
|В Армении продолжают сохраняться высокие показатели заражения коронавирусом
|"Ташир пицца" временно закрывает свои филиалы после массового отравления посетителей: Число пострадавших граждан достигло 98
|Оверчук: В случае разблокировки коммуникаций суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они будут проходить
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|Президент Армении хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении и посол Франции договорились активизировать сотрудничество
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