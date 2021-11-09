Вторник, 9 Ноября 2021 13:04

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян освобождена от занимаемой должности. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября.

Как сообщила Геворкян на своей странице в соцсети Facebook, она освобождена от должности по собственному заявлению. Она поблагодарила премьер-министра, аппарат правительства за совместную работу. "Период исполнения мною обязанностей пресс- секретаря премьер-министра был полон трудностей, выпавших на долю Армении. Несмотря ни на что, я старалась оставаться верной ценностям, которые легли в основу революции 2018 года. Приношу свои извинения всем тем, чьи надежды не оправдала на этой должности. Благодарю также журналистов за плодотворное сотрудничество", - написала она.

Манэ Геворкян была назначена пресс-секретарем премьер-министра 2 марта 2020 года. Должность оставалась вакантной с 9 января текущего года - после того, как Владимир Карапетян был освобожден от этой должности. Она окончила отделение политологии факультета международных отношений ЕГУ. Училась также в школе дипломатии и права Флетчера при университете Тафтса. До назначения Геворкян работала в Центре по исследованию и обучению агробизнесу (ICARE), исследователь (2008 - 2009 гг.), помощником депутата НС Армении, экс-министра ИД Вардана Оскняна (2012-2016 гг.), в 2009 - 2017 гг. - генеральный продюсер онлайн-телекомпании "СивилНет", фонд "Сивилитас", в 2017- 2020 гг. - координатор по связям с международными СМИ гуманитарной инициативы "Аврора", фонд IDeA.