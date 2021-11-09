Вторник, 9 Ноября 2021 11:57

АрмИнфо. Российские миротворцы провели патрулирование вдоль линии разграничения сторон в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, патрульные группы совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях Урал улучшенной проходимости по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам, проезжая отдаленные населенные пункты региона.

"Ежедневно российскими миротворцами проводится патрулирование по различным маршрутам в Мардакертском Мартунинском, Аскеранском, Шушинского районах Нагорного Карабаха, а также вдоль Лачинского коридора. В ходе патрулирования ведётся контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей", - сказал представитель российского миротворческого контингента Максим Сазонов.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.