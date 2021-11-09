Вторник, 9 Ноября 2021 11:41

АрмИнфо. МИД Армении строго осудил обстрел азербайджанскими ВС гражданских лиц близ Шуши, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: "8 ноября азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским лицам, осуществляющим строительные работы в зоне ответственности миротворцев РФ в окрестностях участка дороги Степанакерт-Шуши, в результате чего трое были ранены, а один погиб.

Мы строго осуждаем грубейшее нарушение ВС Азербайджана режима прекращения огня, утвержденного заявлением от 9 ноября 2020 г. Примечательно, что инцидент произошел накануне годовщины подписания трехстороннего заявления и в день визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуши, где последний в своем выступлении выступил с очередным армяноненавистническим заявлением и угрозами применения силы.

Продолжающаяся армяноненавистническая риторика высшего руководства Азербайджана и повторяющиеся инциденты с нарушением режима прекращения огня наглядно демонстрируют неискренность заявлений официального Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом.

Следует отметить, что это второй случай нападения азербайджанских вооруженных сил на мирных жителей за последний месяц, в результате чего фиксируются человеческие жертвы. Мы уверены, что надлежащее расследование этих и подобных преступлений и привлечение к правосудию всех ответственных лиц может предотвратить дальнейшие нападения на гражданское население.

Выражаем соболезнования родным погибшего и желаем скорейшего выздоровления всем раненым".