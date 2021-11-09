Вторник, 9 Ноября 2021 11:40

АрмИнфо. Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Так, в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса, в частности говорится: "На этой неделе США и международное сообщество отмечают годовщину декларации о прекращении огня, которая положила конец 44 дням интенсивных боевых действий между силами Армении и Азербайджана на Южном Кавказе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых в ходе боевых действий в прошлом году. Мы призываем к полному обмена пленными, учету пропавших без вести, возвращению временно перемещенных лиц в свои дома, разминирования затронутых конфликтом районов и обеспечения доступа гуманитарных организаций к нуждающимся в их помощи. Мы также призываем к расследованию предполагаемых случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права".

Вместе с тем подчеркивается, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасного, стабильного, процветающего и

мирного будущего для региона Южного Кавказа.

В Госдепе также напомнили, что заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Эрика Олсон в настоящее время находится в регионе, чтобы обсудить двусторонние вопросы со всеми тремя странами и изучить возможности для регионального сотрудничества.

"Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом или вытекающих из него ", - подытожил Прайс.

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта обострилась 27 сентября 2020 года, когда азербайджано-турецкий тандем развязал агрессию против Арцаха. 9 ноября того же года при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны должны были остановиться на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно. Однако, Азербайджан продолжает поползновения на территории Армении и Арцаха, и параллельно терроризируя населения приграничных территорий.