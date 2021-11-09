Вторник, 9 Ноября 2021 11:38

АрмИнфо. Позиция официального Степанакерта и воля народа Арцаха остались неизменными. Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления по прекращению боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта.

"Год назад, 9 ноября 2020 года, благодаря активным посредническим усилиям Российской Федерации было подписано трёхстороннее заявление президента России, премьер- министра Армении и президента Азербайджана. Данное заявление позволило положить конец 44-дневной вооружённой агрессии против Арцаха, развязанной Азербайджаном при прямом военном участии Турции, международных наёмников и террористов из Ближнего Востока, и заложило основу для ввода на территорию Арцаха миротворческого контингента России с целью поддержания мира в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Трёхстороннее заявление имеет важное значение с точки зрения обеспечения условий для поствоенного восстановления Республики Арцах", - подчеркнули в МИД НКР.

Вместе с тем в карабахском внешнеполитическом ведомстве указали на общеизвестность того, что нормы международного права запрещают признание любых территориальных приобретений в результате угрозы силой или её применения. В Степанакерте также констатировали, что применение силы не может отменить один из фундаментальных принципов международного права - равноправие и самоопределение народов, закреплённый в Уставе ООН и других основополагающих международных документах.

"Уважение реализованного народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение и деоккупация территорий, на которых он самоопределился, создал и развивал свою независимую государственность, являются краеугольным камнем всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного и долговременного мира в регионе", - подытожили в МИД НКР.

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта обострилась 27 сентября 2020 года, когда азербайджано-турецкий тандем развязал агрессию против Арцаха. Турция также перебросила в зону конфликта наемников и боевиков с Ближнего Востока. 9 ноября того же года при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны должны были остановиться на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно. Однако, Азербайджан по сей день продолжает поползновения на территории Армении и Арцаха, параллельно терроризируя населения приграничных территорий.