Вторник, 9 Ноября 2021 11:34

АрмИнфо.Следственный комитет Нагорно- Карабахской Республики сообщил новые обстоятельства провокации ВС Азербайджана близ Шуши, унесшей жизнь одного мирного жителя Арцаха. Вследствие провокации трое граждан НКР ранены.

Как сообщает пресс-служба СК НКР, в районе 15 часов 8 ноября служащий ВС Азербайджанской Республики /личность не установлена/ с целью проведения террористического акта пробрался с контролируемой азербайджанской стороной территории около Шуши на дорогу Шуши-Бердзор и обстрелял группу рабочих, проводивших ремонт водопровода.

"Житель города Степанакерт Мартик Еремян 1998 г.р. от полученных в голову ранений погиб на месте. Геворк Мелкумян, Гагик Казарян и Армен Саркисян получили огнестрельные ранения.

На место происшествия выехала следственная группа под руководством начальника территориального следственного управления Следственного комитета Республики Арцах Масиса Тер-Тарханяна. По факту возбуждено уголовное дело по признакам ПП. 1, 9, 14 ч. 2 ст. 103 и п. 2 ч. 2 ст. 225 УК Республики Арцах, предварительное следствие по которому поручено следственной группе", - говорится в сообщении СК Арцаха, при этом подчеркивается, что в рамках уголовного дела проводятся неотложные процессуальные и следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Меж тем, в СМИ муссировалась информация, что граждан Арцаха расстрелял из табельного оружия азербайджанский офицер. Не исключается, что он из охраны президента Азербайджана, который находился в этот момент в оккупированном Шуши.-