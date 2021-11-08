Понедельник, 8 Ноября 2021 22:56

АрмИнфо.Оппозиционный блок "Айастан" (Армения) в ходе созванного митинга "достоинства и сопротивления" выступил с итоговым заявлением.

В нем в частности говорится:

"Основываясь на единой воле армянского народа: Декларации о независимости Армении и Декларации о провозглашении НКР, подтверждая приверженность защите неотъемлемых прав и жизненно важных интересов Армении и армянского народа:

Учитывая, что - это правительство катастрофично для Армении, Арцаха и армян; что сила, символизирующая поражения не может обеспечить мир,

достоинство, развитие; что правящая власть готова пойти на новые уступки и потерять суверенитет ради сохранения власти.

Принимая во внимание: серьезные региональные и геополитические проблемы, возникшие в результате войны, развязанной Азербайджаном и Турцией; стремление Турции утвердиться в регионе посредством политической и экономической экспансии; что, окончательной максимальной целью турецко-азербайджанского тандема по итогам 44-дневной войны, является изгнание армян из Арцаха и удовлетворение их территориальных амбиций в отношении Армении; отказ Азербайджана от международного понимания сути и формата Арцахского конфликта, основных принципов мирного процесса; попытки Азербайджана ограничить миротворческую миссию России и возобновить войну.

Констатируя, что в Армении создано единоличное правительство, государственные учреждения распущены, правоохранительные органы служат для реализации единственной цели - удержанию власти, а РА больше не является правовым, демократическим, социальным государством.

Будучи убежденными, что: конечным результатом любого процесса, который предполагает жизненно важные уступки со стороны Армении и армян, является крах армянской государственности;

залогом развития Армении как нации и суверенного государства является сохранение и укрепление ее геополитического значения и прав поколений;

вопросы существования и безопасности Армении и Арцаха взаимосвязаны;

безусловное осуществление права народов на равенство и самоопределение является гарантией справедливого решения нагорно-карабахского конфликта и обеспечения прочного мира, исключающее закрепление Арцаха с каким-либо статусом в составе Азербайджана;

необходимо восстановить приверженность Армении обеспечению безопасности народа Арцаха и реализации права на самоопределение; ни одно лицо, официально представляющее Республику Армения, в нарушение процедур, предусмотренных Конституцией и законами, не может подписывать какие-либо документы политического или военного характера.

Митинг заявляет, что для нейтрализации внешней опасности, исключения изгнания армян из Арцаха и тюркизации Армении, установления внутриполитической солидарности, объединения армян, инициирует национальное сопротивление в Армении, Арцахе и диаспоре.

Цель неизменна - устранить силу символизирующую поражение, восстановить суверенитет Армении и достоинство армянского народа.

Это не сопротивление одной силы, одного союза, это дело каждого достойного армянина. До победного конца - эта борьба может занять недели или месяцы. Это подразумевает последоваетльную, повседневную работу каждого из нас.

Мы начинаем организовываться. Наше присутствие в Национальном собрании усилит сопротивление. Созреет монет, и мы перенесем борьбу только на улицы и площади. Режим, символизирующий поражение будет устранен. Сюник не будет уступлен, Арцах не останется без армян, Армения не будет отуречена. Армения будет суверенным государством, армянский народ будет жить в справедливой, сильной стране. Армянин будет ходить по миру с высоко поднятой головой".

Отметим, что площадь Свободы была заполнена. По оценкам экспертов, оппозиция смогла собрать около 15-20 тысяч своих сторонников.