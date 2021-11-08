Понедельник, 8 Ноября 2021 22:55

АрмИнфо.Эта власть сделала всё, чтобы война стала неизбежной. Об этом 8 ноября в ходе митинга "достоинства и сопротивления", созванного оппозиционным блоком "Айастан" (Армения) на ереванской площади Свободы заявил лидер Блока, второй президент РА Роберт Кочарян.

По его словам о войне сказать что-то новое сложно, поскольку это предмет всех обсуждений. Однако, по словам Кочаряна он перечислит несколько неопровержимых фактов.

"Во-первых, эта власть сделала всё, чтобы война стала неизбежной. Провалила переговорный процесс, загнала его в тупик, переместила вопрос в поле территориальной целостности, по сути, подстрекал к войне.

Второй факт, эти власти сделали всё, чтобы проиграть в этой войне, и уже неважно осознано или неосознанно. Своими ошибками и глупыми шагами.

Наше поражение началось намного раньше, не 9 ноября, а когда стали преследовать наших героев, обезглавливать нашу армию, устроили кадровый разгром в армии. Им не нужна была сильная армия, им нужна была верная армия. Никогда армия верная одному лицу не может быть боеспособной.

Факт третий, фактически, в ходе всех 44 дней войны, мы оказались один на один с ней. Мы проиграли на дипломатическом поприще, ни одно государство не осудило государство, развязавшее агрессию, не было ни одного осуждающего заявления, полная изоляция. Таких прецедентов не было после Мировой войны. Сейчас эти люди заявляют об открытии эпохи мира в регионе. Но, вы не в том состоянии, чтобы реализовывать такие проекты.

И самое непонятное было, когда Армения подверглась осуждению за бомбежку Гянджи.

Факт четвертый, была возможность остановить войну раньше, еще 19 октября, и по некоторым данным 7 октября, и предложение было отклонено преступным обоснованием, и все жертвы после этой даты на совести этих преступных властей", - сказал второй президент Армении, заверив, что виновные понесут наказание за всё это.

Касаясь переговорного процесса по Нагорному Карабаху, Кочарян напомнил, что после первой карабахской войны позиции РА на переговорах опирались на результатах побед - эта пояс безопасности вокруг Арцаха в виде 7 районов, боеспособная армия, и тот факт, что Армения - гарант безопасности Арцаха, с общей границей от Вардениса до реки Аракс.

По словам лидера Блока "Айастан", все вышеперечисленное давало им силы во время всего периода переговорного процесса. "Шаг за шагом мы фиксировали наши дипломатические победы, но сейчас всех этих преимуществ нет, поскольку один человек решил, что он начнет переговоры со своего нового пункта и поэтому он должен был обнулить все наши достижения, победоносные", - сказал Кочарян.

При этом он задался вопросом, о чем будут сейчас вести переговоры Армения, когда ничего нет, ведь переговоры бывают успешными, когда ведутся на взаимных уступках. "О чем нам говорить, что мы может уступить, ничего не осталось. Теперь о рисках, стоящих перед нами, связанных с Нагорным Карабахом. Сейчас ведутся разговоры о делимитации и демаркации, говорят о Зангезурском коридоре, коридоре через Сюник. В чем опасность? Начав процесс делимитации, ты прямо или косвенно признаешь территориальную целостность Азербайджана и фактически фиксируешь анклавное состояние Арцаха в составе Азербайджана. Это просто конец урегулированию карабахского вопроса. Это будет означать, что остается одно решение - статус Арцаха в составе Азербайджана", - сказал второй президент Армении.

Вместе с тем он констатировал, что после этой делимитации Азербайджан получит легитимное право, когда захочет поставить на дороге связывающей Армению и Арцаха своих пограничников и полностью контролироватьдвижение, как он это сделал на дороге Горис-Капан и никто не сможет ему помещать, поскольку это будет законно.

По его словам, исходя из вышесказанного, необходимо исключить подписанию какого- либо такого документа, который узаконит эту капитуляцию и предопределит статус Арцаха.

"Вот, что мы должны сделать. Для нейтрализации этих рисков есть один путь - все вышеперечисленные вопросы рассматривать в одном пакете, иного пути нет, все остальные пути приведут к краху", - заверил второй президент РА.

Говоря о внутриполитической ситуации, Кочарян констатировал: "То, что произошло со страной, с Арцахом, было осуществлено со стороны властей, политического режима, который после прихода к власти обещал экономический скачкообразный взлет, а получили взлет цен, обещали борьбу с монополиями и олигархами, а получили новых монополистов и становлению новых олигархов, обещали процветание и инвестиции - получили взлет бедности, обещали иммиграцию - имеем взлет эмиграции из РА, обещали борьбу с коррупцией - получили беспрецедентную коррупцию и вовровство, сегодня они уже проникли в ваши карманы, зарабатывают на всём - на коронавирусе, инфляции, больных, смертях.

Действительно ли мы готовы все это терпеть, готовы ли мы терпеть, что в Армении только взлет числа смертей, могил, бедности и цен? Не можем терпеть и вышли на прямую борьбу с этим", сказал Кочарян.

По его словам, сейчас задача оппозиции, уговорить народ показать, что их обманули, что эти власти изменили собственным лозунгам, и

каждый должен сконсолидироваться и по своей возможности придавать силу этому движению. Кочарян заверил, что это не долгий процесс, это борьба месяцев и недель - всё зависит от тех, кто пришел на площадь.

" А значит все вмести, Армения! Будем бороться и выгоним их, либо путем баррикад, либо путем выборов, и я рядом с вами! Победим!", - сказал Кочарян.

Выступление Кочарян закончил под аплодисменты демонстрантов, которые скандировали "Армения". Затем, Блок зачитал заявление о планах действий.

Заметим, что площадь Свободы, вмещающая до 40 тысяч граждан, была заполнена. К площади также стянуты большие силы полиции